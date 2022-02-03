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В Новосибирске появятся 210 умных остановок с бесплатным Wi-Fi

Фото В Новосибирске появятся 210 умных остановок с бесплатным Wi-Fi
Фото В Новосибирске появятся 210 умных остановок с бесплатным Wi-Fi

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске появятся 210 новых остановок общественного транспорта, они обойдутся в 395 миллионов рублей.

210 новых умных остановок появятся в Новосибирске к МЧМ-2023. Соответствующее постановление «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска» подписал накануне мэр Анатолий Локоть.

Согласно документу, в областном центре по концессии будет установлено 140 навесов и 70 павильонов с навесами.

В пресс-центре мэрии рассказали, что остановочные навесы будут выполнены из металлического профиля. Их оборудуют доступом в интернет, тревожной кнопкой 112, освещением и системой круглосуточного наблюдения, зарядными устройствами для мобильных гаджетов и системой бесплатного Wi-Fi.

В отличие от остановочных навесов павильоны остеклят прозрачным стеклом и оборудуют боковым или задним входом.

Согласно условиям концессии объём инвестиций на остановочные пункты составит не менее 395 млн рублей.

По расчётам мэрии, все расходы на строительство типовых умных остановок, как и их содержание, возьмёт на себя бизнес. Однако бюджету всё же предстоят расходы по монтажу площадок для будущих павильонов. Срок концессии составит 15 лет.

Конкурсная документация должна быть утверждена до 10 февраля 2022 года. Хотя ранее власти планировали объявить конкурс в январе.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска презентовали дизайн-проект новых остановок.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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