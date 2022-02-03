В Новосибирске пройдёт реалити-конкурс для менеджеров продаж «Игры профессионалов»

Фото: Андрей Карагодин
Конкурс «Игры профессионалов» пройдёт в Новосибирске в четвёртый раз. Каждый участник получит сертификат о прохождении ассессмента, а основатель и ведущий проекта Андрей Карагодин обещает приз лучшему менеджеру продаж Новосибирска – 50 тысяч рублей от генерального партнёра мероприятия – финансовой компании Pegas Capital, а также предложение о трудоустройстве от медиахолдинга «Сиб.фм Групп» и призы от спонсоров, которые будут разыграны среди всех посетителей мероприятия.
Совместно с HR-центром Аллы Литвиновой для участников конкурса подготовлена программа профориентации по авторскому методу эксперта с возможностью получить индивидуальные рекомендации, которые позволят по-новому взглянуть на построение своих карьерных целей.
Конкурсантов и гостей мероприятия ждут уникальные соревнования, где каждый сможет проявить себя и в реальных условиях применить свои навыки:
По словам Андрея Карагодина, основателя конкурса, бизнес-тренера, специализирующегося на обучении эмоциональным техникам продаж, участие в проекте может принять каждый желающий, даже если у вас отсутствует реальный опыт в продажах. Главное, проявить открытость, индивидуальность и решительность, а остальному можно научиться в процессе.
Мероприятие пройдёт 27 февраля, с 10:00 до 17:30, в клубе «Отдых» по адресу Гоголя, 15. Оставить заявку, написать организаторам и ознакомиться с отчётами предыдущих мероприятий можно по ссылке на сайте.
На данный момент ведётся регистрация участников реалити-конкурса, партнёров и зрителей мероприятия. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (913) 013-55-35.
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