В Новосибирске пройдёт реалити-конкурс для менеджеров продаж «Игры профессионалов»

Фото: Андрей Карагодин

Конкурс «Игры профессионалов» пройдёт в Новосибирске в четвёртый раз. Каждый участник получит сертификат о прохождении ассессмента, а основатель и ведущий проекта Андрей Карагодин обещает приз лучшему менеджеру продаж Новосибирска – 50 тысяч рублей от генерального партнёра мероприятия – финансовой компании Pegas Capital, а также предложение о трудоустройстве от медиахолдинга «Сиб.фм Групп» и призы от спонсоров, которые будут разыграны среди всех посетителей мероприятия.

Совместно с HR-центром Аллы Литвиновой для участников конкурса подготовлена программа профориентации по авторскому методу эксперта с возможностью получить индивидуальные рекомендации, которые позволят по-новому взглянуть на построение своих карьерных целей.

Конкурсантов и гостей мероприятия ждут уникальные соревнования, где каждый сможет проявить себя и в реальных условиях применить свои навыки:

конкурс «Мама я на радио», где у полуфиналистов будет возможность принять участие в прямом эфире радио программы «Час о продажах» и ярко заявить о себе;

именные сертификаты участника;

рекомендации от членов жюри конкурса – представителей бизнеса и руководителей новосибирских компаний;

дегустация профессий, связанных с продажами;

мастер-класс от Аллы Литвиновой, HR-эксперта и учредителя агентства по подбору персонала на тему «Что происходит на рынке труда. Как адаптироваться работодателям и соискателям»;

возможность пройти индивидуальную профориентацию у специалистов HR;

знакомство с финансовыми возможностями Pegas Capital;

обмен опытом в проведении презентаций, продаж и нестандартных подходов мышления.

По словам Андрея Карагодина, основателя конкурса, бизнес-тренера, специализирующегося на обучении эмоциональным техникам продаж, участие в проекте может принять каждый желающий, даже если у вас отсутствует реальный опыт в продажах. Главное, проявить открытость, индивидуальность и решительность, а остальному можно научиться в процессе.

Мероприятие пройдёт 27 февраля, с 10:00 до 17:30, в клубе «Отдых» по адресу Гоголя, 15. Оставить заявку, написать организаторам и ознакомиться с отчётами предыдущих мероприятий можно по ссылке на сайте.

На данный момент ведётся регистрация участников реалити-конкурса, партнёров и зрителей мероприятия. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (913) 013-55-35.