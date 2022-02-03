В Новосибирске выдают кредиты до 1,5 млн рублей под 5,5% годовых

Фото предоставлено Банком «Левобережный»

Потребительский кредит до полутора миллионов рублей под 5,5% годовых выдаёт Банк «Левобережный», заявка рассматривается в течение часа.

Денежные средства можно получить на любые цели, например, покупку стройматериалов, мебели, электроники или бытовой техники. Кредит доступен как для действующих клиентов, в том числе пенсионеров (не старше 65 лет на дату окончания кредитного договора), так и для тех, кто прежде не обращался в банк.

Заявка на кредит рассматривается в течение одного часа.

"Минимальная ставка 5,5% годовых действует при кредитовании на сумму от 800 тысяч до 1,5 млн рублей и оформлении финансовой защиты жизни и здоровья", — рассказали в банке.

Там уточнили, что деньги на оплату страховки искать не нужно, поскольку полис будет оплачиваться кредитными средствами, а здоровье клиента будет под защитой в течение всего срока кредитования.

"Оформить кредит можно без страховки. В этом случае ставка будет зависеть от категории клиента и суммы кредитования", — уточнили в "Левобережном".

Срок кредита составляет от 6 месяцев до 5 лет. Его можно погасить досрочно.

Подать заявку на кредит можно любым удобным способом – на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 (круглосуточно) или в офисах Банка «Левобережный». Для получения консультации звоните или обращайтесь к специалистам в офисе.

Сумма кредита – от 5 000 до 1 500 000 рублей, при оформлении страховки максимально возможная сумма на руки клиенту – 1 304 348 рублей. Ставка при присоединении к договору коллективного страхования защиты жизни и здоровья составляет от 5,5% до 11,5% годовых, без страхования – от 13,5% до 20,5% годовых. Размер платы за страхование – 3% в год от суммы кредита.

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