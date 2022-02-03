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экономика

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

Фото ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек
Фото ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За прошедший год ВТБ увеличил число активных клиентов-физлиц до 16 млн человек, обслуживая уже более 20 % экономически активного населения России. В 2022 г. банк планирует нарастить клиентскую базу до 18,9 млн человек, что на 42 % выше допандемийного уровня. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, ключевыми факторами привлечения клиентов в 2021 году стали цифровизация продаж, успешная работа с неактивными клиентами, развитие передовых технологий обслуживания и активация работы с новыми сегментами, включая молодёжь и пенсионеров. Стратегически важными для ВТБ оказались проекты социальной ответственности, в том числе – выплаты семьям с детьми и страхование клиентов от мошенничества.

Число активных пользователей «ВТБ Онлайн» за год выросло на 30 %, достигнув 13,4 млн человек. Для клиентов других банков ВТБ представил «Лёгкий банк» с мгновенным доступом к финансовым продуктам, к которому сегодня подключились уже 400 тысяч пользователей. Общее число привилегированных клиентов ВТБ превысило 740 тысяч человек, зарплатных – 7,5 млн.

Темпы розничного кредитования в прошлом году оказались рекордными. ВТБ нарастил продажи кредитов на 40 %, до 2,59 трлн рублей, объём портфеля – на 27 %, до 4,69 трлн. Выдачи ипотеки за год выросли почти на 30 %, до 1,2 трлн рублей, портфель жилищных кредитов ВТБ рос быстрее рынка и увеличился на 31 %, превысив 2,63 трлн рублей. Продажи кредитов наличными увеличились в 1,5 раза, до 1,3 трлн рублей, портфель вырос почти на четверть, до 1,8 трлн, рыночная доля по итогам года достигла 18,8 %. Продажи автокредитов впервые превысили 100 млрд рублей, что более чем на четверть выше результата 2020 г.

По итогам нынешнего года ВТБ ожидает рост розничного рынка в России на 12 % (по портфелю), сам банк намерен расти выше этих значений.

«В прошлом году ВТБ провёл динамичную трансформацию бизнеса, в 8 раз ускорив внедрение услуг и сервисов и в 5 раз увеличив число цифровых продуктов для физлиц. В результате сегодня мы обслуживаем уже 16 миллионов активных клиентов – больше 20 процентов экономически активного населения России. В 2022 году драйверами роста нашего бизнеса станут активизация работы с молодёжью, пенсионерами и семьями с детьми, а также развитие партнёрских проектов. К концу года доля цифровых продаж ВТБ достигнет 50 процентов, доступность услуг в онлайн – 100 процентов, а число пользователей «ВТБ Онлайн» вырастет до 15 миллионов человек. За год всё это позволит нарастить активную клиентскую базу почти на 3 миллиона человек, до 18,9 миллиона клиентов», – заявил Анатолий Печатников.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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