ВТБ выходит на рынок неипотечных сделок

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ВТБ начинает проводить сделки купли-продажи недвижимости без использования ипотеки. Клиенты смогут купить квартиру за собственные средства, получить юридическую консультацию, а также самостоятельно или с риелтором заключить сделку в офисах банка. Кроме того, ВТБ запускает предодобренную ипотеку на покупку недвижимости и на три месяца зафиксирует по ней ставку. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, чтобы воспользоваться сервисом неипотечной сделки в офисе ВТБ, агенту или физлицу необходимо зарегистрироваться на сайте экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (М2). Специалист компании подготовит договор купли-продажи недвижимости, если это необходимо клиенту, и подберет удобные дату, время и отделение банка. Возможность провести такую сделку без ипотеки будет доступна по всей сети ВТБ.

«Традиционно высокую долю на рынке недвижимости занимает продажа и покупка готовых объектов, которые приобретаются на собственные средства клиентов. Сегодня доля сделок без ипотеки превышает 60%, по итогам 2021 года их число могло достигнуть 3,2 млн. Примерно такого же количества мы ожидаем и в этом году, так как спрос на вторичном рынке может вырасти на фоне завершения программ господдержки. Мы создали максимально конкурентоспособный сервис и в этом году проведем по нему свыше 100 тысяч таких сделок», – заявил Анатолий Печатников.

Для своих клиентов ВТБ запускает предодобренную ипотеку и на три месяца зафиксирует по ней ставку. Она будет доступна для покупки квартир и позволит застраховать цену ипотеки от ухудшения рыночной конъюнктуры. Это упростит и клиентский путь – заемщику не нужно будет собирать документы о доходе и занятости. Предложения будут формироваться индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов ВТБ, в дальнейшем ежемесячно они будут формироваться для 200 – 700 тыс. потенциальных заемщиков.

«Сегодня ипотечное кредитование по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста. Мы видим рекордный спрос на ипотеку в январе: по нашим оценкам, за первый месяц этого года продажи рынка выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. В ВТБ темп роста еще выше, порядка 70%, а объемы выдач сопоставимы с прошлым февралем. Это может объясняться ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Но, учитывая, что все основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале текущего года может начаться временное охлаждение спроса», – добавил топ-менеджер ВТБ.

Зампред ВТБ отметил, что в этом году ситуация во многом будет зависеть от решения Правительства по ипотеке с господдержкой. Если программа будет завершена 1 июля, то рынок может показать результат, сопоставимый с 2020 г. Если продлена – снова превысить 5 трлн рублей по выдачам.

«Мы считаем, что в нынешних условиях особенно важно поддержать социальные категории населения, для которых ипотека по двузначным ставкам вслед за решениями ЦБ может стать практически недоступной. Поэтому важно продлить госпрограмму для врачей и учителей – по нашей оценке, в России сегодня это около 4,4 млн заемщиков, которые после 1 июля не смогут воспользоваться льготными условиями – даже «семейной» ипотекой. Считаем, что это будет максимально приемлемым решением и важным с точки зрения социальной ответственности перед клиентами», – заявил Анатолий Печатников.