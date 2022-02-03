«Выглядит жутковато»: названы новые неожиданные симптомы омикрона

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Из-за резкого роста заболевших коронавирусом бригады скорой помощи стали приезжать к пациентам медленнее. Многих волнует вопрос: чем начать лечить «омикрон» в домашних условиях, чтобы не навредить здоровью, и, главное, как распознать заражение на ранних стадиях.

Эксперты заявили о том, что у заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса стали чаще появляться кожные симптомы. Симптомы часто похожи на проявления ОРВИ, но у них имеются определённые особенности. На теле может появиться сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) специалисты обратили внимание на распространённость бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC отметили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другим симптомом стало появление сыпи, которая может быть схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Кроме того, стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного её испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение.

В CDC добавили, что ещё одним признаком «омикрона» становятся воспалённые пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отёком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупредили учёные.

Также о наличии инфекции могут говорить потрескавшиеся или воспалённые губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми – это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Напомним, что новая мутация коронавируса намного заразнее предыдущих вариантов. По данным японских учёных, «омикрон» передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Существует высокий риск заражения от человека, который находится рядом и имеет следующие симптомы: кашель, насморк, першение в горле.

Кроме того, при заражении «омикроном» у заболевших наблюдаются следующие симптомы:

слабость;

головные боли;

повышение температуры до 38° С;

ломота в мышцах и суставах;

заложенность носа;

насморк;

першение в горле;

чихание;

кашель;

снижение аппетита.





Также у некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьёзного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам.





Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике: носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.



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