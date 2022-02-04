Абоненты «Ростелекома» в Новосибирске потратили на подарки более 11 миллионов бонусов

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

В 2021 году абоненты «Ростелекома» в Новосибирской области потратили на подарки 11 миллионов 187 тысяч бонусов: они подключали пакеты телеканалов, подписки в видеосервисе Wink и в интерактивном телевидении, устанавливали антивирус и покупали дополнительные возможности в онлайн-играх. Самым популярным предложением оказалась скидка на домашний интернет, которой воспользовались половина пользователей.

Чтобы стать участником программы лояльности «Бонус», нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете и подтвердить своё участие. Каждый пользователь получает 200 приветственных баллов. В дальнейшем баллы будут начисляться за оплату услуг провайдера и за покупки у партнёров проекта. В том числе бонусы можно получить за заказ в маркетплейсах AliExpress и Lamoda, за покупки в магазинах «М. Видео» и «Л’Этуаль», а также в «СберМегаМаркете».

«Бонусы – это отличный вариант сэкономить. Мы привыкли к выгодным кешбэкам и скидкам, поэтому и здесь действует тот же принцип: покупаешь услугу и получаешь обратно часть потраченных средств на свой счёт. Баллы можно потратить сразу или накопить – они действительны в течение двадцати четырёх месяцев с момента начисления», – рассказывает директор по работе с массовым сегментом региона «Сибирь» компании «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Кроме того, для участников программы действует акция, по которой можно получить скидку до 1 000 рублей при покупке умной колонки «Капсула» или «Капсула Мини» с голосовым ассистентом Маруся от компании VK. Гаджет управляет «Умным домом» от «Ростелекома» и цифровым видеосервисом Wink, а также запускает музыку в соцсети «ВКонтакте» и отвечает на вопросы.

Подробнее о программе лояльности «Бонус» можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 (800) 1000-800.