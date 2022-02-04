AliExpress Россия подвёл итоги года: локальный бизнес вырос в 2,2 раза

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По результатам 2021 года AliExpress Россия остаётся самым посещаемым в России маркетплейсом – его ежемесячная аудитория составляет более 35 млн человек с оборотом более 306 млрд рублей. За этот период оборот товаров из России также вырос на 124 %.

Совместное предприятие AliExpress Россия, акционерами которого являются VK, USM International, Alibaba и РФПИ, раскрыл бизнес-результаты за 2021 год.

Оборот и локальный бизнес

Суммарный оборот AliExpress Россия (GMV) за прошедший год составил 306 млрд рублей без учёта услуг. Оборот локального бизнеса из России превысил 110 млрд рублей и вырос на 124 %, составив 36 % общего оборота. Общий оборот AliExpress Россия вырос на 46 %.

В декабре 2021 года среднее ежедневное количество локальных заказов достигло 205 тысяч в день, на 220 % больше, чем годом ранее. Общее число заказов – 309 млн, средний чек вырос за год более чем на 20 %.

Покупатели и аудитория

Количество уникальных покупателей за год превысило 28,7 млн человек. Улучшение сервиса AliExpress в России повлияло на результат: благодаря улучшению скорости и своевременности доставки, увеличению ассортимента и обновлению приложения значительно вырос показатель удовлетворённости покупателей (NPS).

Ежемесячная аудитория (MAU) AliExpress составляет 35 млн человек, ежедневная (DAU) – 12,5 млн человек. Согласно статистике Mediascope за январь 2022 AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России.

В топ-10 самых активных городов по покупкам на AliExpress вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Продавцы

В числе продавцов AliExpress – более 400 тысяч, за год их количество увеличилось на 69 %. В России продавцов стало на 193 % больше – 102,5 тысячи.

Планы на 2022 год

В текущем году AliExpress Россия планирует увеличить логистические мощности, создать собственную инфраструктуру и улучшить клиентский опыт. В 2021 году AliExpress запустил собственное приложение, разработанное в России, программу лояльности для пользователей, открыл офис в Нижнем Новгороде, а также начал обработку заказов на собственном складе в Чехове. В будущем компания будет продолжать увеличивать ассортимент локальных продавцов, развивать собственное мобильное приложение и полностью поменяет опыт доставки, сократив сроки доставки из Китая и выстроив контролируемую доставку из России.

Команда AliExpress Россия за прошедший год выросла почти в два раза. Большую часть компании составляет служба IT-разработки, к ним также добавились сотрудники офиса в Нижнем Новгороде и склада в Чехове. В 2022 году AliExpress увеличит команду как минимум в два раза в Москве и создаст более 6 тысяч рабочих мест.