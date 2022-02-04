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Более 2000 человек пополнили ряды медработников в борьбе с COVID-19 в Новосибирской области

Фото Более 2000 человек пополнили ряды медработников в борьбе с COVID-19 в Новосибирской области
Фото Более 2000 человек пополнили ряды медработников в борьбе с COVID-19 в Новосибирской области

Фото pixabay.com

В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19 министерство здравоохранения Новосибирской области подключило дополнительные ресурсы для обеспечения приёма пациентов в поликлиниках – к работе приступили врачи различных специальностей, волонтёры, операторы кол-центров.

Медслужбы направили из резерва обученных для работы с коронавирусом стоматологов, наркологов, психиатров и врачей других непрофильных специальностей. Студенты медицинских и немедицинских учебных заведений будут помогать врачам в качестве волонтёров. Старшекурсники-медики с достаточной квалификацией направлены для оказания помощи пациентам при кураторстве врачей, остальные работают на входном фильтре в поликлинику, занимаются обзвоном пациентов и доставкой лекарств на дом. Всего на эти цели было привлечено около двух тысяч человек.

В call-центре единой регистратуры по номеру 122 количество операторов увеличилось с 30-40 в допандемийное время – до 220. Здесь также трудятся студенты-волонтёры.

На данный момент в регионе объявлен набор автоволонтёров для доставки продуктов первой необходимости и льготных лекарств тем, кто находится в условиях самоизоляции.

Кроме того, дополнительные средства направляются на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами для лечения COVID-19. На эти цели правительство региона под руководством Андрея Травникова приняло решение выделить более 15 млн рублей, которые поступят из резервного фонда правительства Новосибирской области в ГКУ «Новосибирскоблфарм».

Для справки: порядок действий для граждан при коронавирусе разработан специалистами Минздрава РФ и Минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

врачи
медицина
Правительство Новосибирской области
Минздрав
коронавирус
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