Девственность за 30 тысяч под ключ: в Томске предложили оригинальный подарок мужчинам на 23 Февраля

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Томский медицинский центр «Генелли» предлагает женщинам подарить своим мужчинам на 23 Февраля девственность. Оригинальный презент обойдётся в 30 тысяч рублей.

В медицинском центре «Генелли» в Томске решили помочь женщинам определиться с подарком на 23 Февраля. Там предлагают воспользоваться услугами врачей и презентовать своему мужчине девственность.

Обойдётся такой подарок минимум в 30 тысяч рублей. В эту стоимость входит сама операция, выполненная под местной анестезией, пребывание в дневном стационаре и комплекс анализов.

Девственность под ключ стоит дороже. Зато, приобретая полный пакет, пациентка сможет сама выбрать анестезию и пройти курс реабилитации. Срок действия предложения ограничен.

Напомним, в прошлом году Сиб.фм писал, какие подарки на День защитника Отечества мужчины назвали удачными, а какие провальными. Узнать их мнения можно в материале по ссылке, чтобы не попасть в просак.