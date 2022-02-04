Как выбрать ювелира, которому можно доверять

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Покупка драгоценностей – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Найти или заказать качественные изделия по оптимальной цене, не опасаясь обмана, может быть проблематично. Как понять, какому ювелирному салону отдать предпочтение? Можно ли заказывать ювелирку в интернет-магазине? На что обращать внимание при поиске салона с хорошей репутацией?

Отличная репутация

Где бы вы ни покупали драгоценности, всегда есть риск столкнуться с подделкой. Далеко не все покупатели могут визуально определить качество камня или пробу металла. Обращайтесь в салоны с хорошими отзывами и известными именами. Поинтересуйтесь, есть ли у мастеров соответствующие дипломы и разрешение на работу с драгоценными камнями и металлами.

Профессиональные ювелиры

Поинтересуйтесь стажем работы мастеров, которые работают в салоне, и их геммологической квалификацией (знаниями, необходимыми для работы с драгоценными камнями). Уточните перечень услуг, которые предоставляет салон: чтобы качественно выполнять заказы, ювелиры должны владеть следующими техниками:

изготовление колец, серег, браслетов;

знание различных видов плетения для изготовления цепей и браслетов;

работа с драгоценными и полудрагоценными камнями;

родирование и восстановление родированного покрытия;

лазерная пайка трещин, сломов и разрывов;

изменение размера изделий.

Наличие специального оборудования

Чтобы клиент мог самостоятельно рассмотреть пробу изделия и убедиться в чистоте драгоценного камня, в салоне должна быть лупа с десятикратным увеличением.

Возможность возврата

Если вы делаете покупку через интернет, убедитесь в возможности возврата изделий. Украшение на фотографии может отличаться от реального, поэтому важно, чтобы вы могли вернуть покупку, которая вас не устраивает.

Гарантия качества

Выбирайте ювелирный салон, который предоставляет гарантию на изделия и инструкцию по уходу за ними. Многие ювелиры предлагают застраховать драгоценности с дорогими камнями на случай, если они треснут или выпадут из крепления.

Грамотное консультирование

Если вы заказываете изделие по собственному эскизу, специалисты ювелирного салона должны указать вам на особенности или недочеты идеи, предложить оптимальные варианты по выбору материала, обработки, камней и т.д. Консультанты заслуживающего доверия салона всегда будут относиться уважительно к клиенту независимо от его бюджета. Если вас торопят с принятием решения или пытаются настойчиво навязать украшение, стоит насторожиться. Ювелир должен слышать и понимать клиента.

Документы

Лучший способ минимизировать риски при работе с благородными металлами и драгоценными камнями – заключить с ювелиром договор, в котором будут описаны все этапы работы над украшением. Если изделие будет выполняться из материала заказчика, салон должен выписать квитанцию и указать в ней наименование камней и металлов с их характеристиками (вес, каратность, проба), перечень дефектов, которые были обнаружены при осмотре, сумму оплаты. Кольцо с настоящим бриллиантом лучше всего выбирать с сертификатом GIA – это Геммологический институт Америки, самая строгая некоммерческая лаборатория по оценке драгоценных камней в мире.

Срок выполнения и стоимость заказа

Качественная работа ювелира – кропотливый и высокопрофессиональный труд, поэтому не соблазняйтесь слишком дешевыми предложениями и быстрыми сроками выполнения. Проконсультируйтесь в разных ювелирных салонах, прежде чем принять решение. Выбирайте ювелиров, которые отвечают за свою работу собственной репутацией. Обратите внимание на количество и качество отзывов.