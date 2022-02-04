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Названо количество россиян, столкнувшихся с онкологией в семье

Фото Названо количество россиян, столкнувшихся с онкологией в семье
Фото Названо количество россиян, столкнувшихся с онкологией в семье

Фото с сайта pixabay.com

По данным опроса, больше половины семей в России сталкивались с онкологией.

Как минимум каждый второй житель России сталкивался с онкологическим заболеванием среди членов его семьи, таковы результаты опроса компании СК «Росгосстрах жизнь», поступившие в редакцию NEWS.ru. Большинство респондентов (77%) осведомлены о том, что одним из ключевых факторов развития рака является наследственность, 23% не знают об этом.

Согласно опросу, почти треть россиян (30%) не в курсе, сталкивались ли их родственники с онкологическими заболеваниями. 67% опрошенных имеют как минимум одного родственника, который боролся или борется со злокачественным новообразованием. 72% респондентов хотели бы быть осведомлены о рисках возникновения у них онкологии.

В опросе приняли участие 1502 человека старше 18 лет из всех федеральных округов РФ.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что смертность от онкозаболеваний в России в 2021 году снизилась на 3,9%, это выше, чем годом ранее. Кроме того, она рассказала, что с 2018 по 2020 год в онкоцентрах на 15% увеличилась численность медицинских работников. Она отметила, что рак — одна из главных причин смертности в мире, в 2020 году от него умерло около 10 млн человек.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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