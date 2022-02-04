Новосибирск: афиша на 4, 5 и 6 февраля – «...ай да сукин сын!» Константина Райкина, фильм-катастрофа «Падение Луны» и индийские танцы на Красном проспекте

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Городская культурная афиша расскажет о событиях, которые никак нельзя пропустить в первые выходные февраля.

Наступил второй месяц зимы, задули ветры перемен! Повеяло обновлением, радостным ощущением, что переваливший за свой «экватор» театрально-концертный сезон принесёт ещё много открытий, встреч и новых впечатлений. А как их не получить, когда стихи великих поэтов с филармонической сцены читает сам Константин Райкин, «человек-театр». Или когда пронзительная ария Каварадосси звучит со сцены оперного театра. А ещё ведь есть наш «Волшебный остров», который уже много лет открывает новосибирцам тайны старинных партитур.

В пятницу 4 февраля:

Народный артист России, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, многократный обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» Константин Райкин представит поэтический моноспектакль «...ай да сукин сын!» на сцене Государственного концертного зала им. Арнольда Каца.

Идея проекта родилась примерно год назад, когда и театры, и концертные организации были вынуждены приостановить деятельность, а артисты осваивали новые способы общения с аудиторией и вынашивали планы на будущее.

В концертной программе прозвучат стиха двух самых близких артисту поэтов — Александра Пушкина и Давида Самойлова.

Государственный концертный зал им. Каца

Государственный концертный зал им. Каца (Красный проспект, 18/1), начало в 19:00

***

НОВАТ представляет премьеру! На сцене театра — «Тоска» с участием звезды Михайловского театра Марии Литке!

Музыкальный руководитель и дирижёр: Дмитрий Юровский. Режиссёр-постановщик: Иркин Габитов. Художник-постановщик (сценография и костюмы): Вячеслав Окунев. Дирижёр: Евгений Волынский.

В оперном шедевре Джакомо Пуччини сошлись кипение страстей, захватывающий сюжет и великая музыка. Из всех опер Пуччини чувство любви именно в «Тоске» нашло наиболее полное, по-итальянски щедрое выражение. Вот уже более ста лет «Тоска» в репертуаре ведущих мировых театров.

В заглавной роли — лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра Мария Литке. Певица сотрудничала с такими выдающимися музыкальными деятелями, певцами и дирижёрами, как Елена Образцова, Нил Шикофф, Владимир и Дмитрий Юровские, Хосе Кура, Василий Синайский, Фредерик Шазлен, Василий Петренко, Владимир Галузин, Даниэле Рустиони и Леон Ботстайн.

НОВАТ

НОВАТ (Красный проспект, 36), начало в 19:00

***

В субботу 5 февраля:

На сцене театра «Старый дом» — спектакль «Сиротливый запад» в постановке режиссёра Сергея Федотова, ставшего на российской сцене первооткрывателем ирландской гротескной поэтики.

Спектакль поставлен по пьесе Мартина МакДонаха — драматурга, сценариста и кинорежиссёра, автора пьес и постановщика художественных кинофильмов, обладателя премии Лоуренса Оливье, британской премии BAFTA, премии Эдгара По, премии британского независимого кино и многих других.

Но помимо официальных званий, за неповторимое сочетание великолепного чёрного юмора, блестяще выстроенного сюжета и притчевой глубины МакДонах стал обладателем таких громких титулов, как «Настоящая сенсация Европы», «Тарантино от театра», «Главный драматург ХХI века».

Спектакль «Сиротливый Запад» — лауреат Новосибирского театрального фестиваля и премии «Парадиз», обладатель Гран-при Второго Международного фестиваля Мартина МакДонаха.

Новосибирский государственный драматический театр «Старый Дом»

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45), начало в 18:00

***

Выставка известного новосибирского художника Владимира Авдеева «Театр АВ: замысел и воплощение» открылась в залах Новосибирского государственного художественного музея.

В экспозиции представлены наиболее значимые проекты художника театра, живописца и графика, созданные в период с 80-х годов по 2000-е.

Владимир Авдеев, выдающийся художник с обширной географией реализованных проектов, уникален своей самобытностью и многопрофильностью. Помимо создания театральных декораций, Авдеев является активным общественным деятелем, членом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, участником дискуссионных форматов о роли художественных объединений.

Экспозиция состоит из блоков, посвящённых спектаклям «Предательство» и «Дядюшкин сон», включает частичную реконструкцию конкурсной экспозиции «Король Лир», эскизов костюмов девяти персонажей пьесы Шекспира и реализованных костюмов короля Лира и Корделии.

Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирский государственный художественный музей (Красный проспект, 5), в выходные дни музей работает в 12:00

***

В воскресенье 6 февраля:

Спектакль по пьесе Гарольда Пинтера «Ничья земля» в постановке Stuart Thompson and Playful Production показывает центр культуры и отдыха «Победа» в рамках программы «Спектакли в кино». Новая постановка классической пьесы великого британского абсурдиста — в Новосибирске!

Однажды летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, встречаются в пабе в Хэмпстеде пропустить по стаканчику – и так увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее становятся байки литераторов. И вот невинная болтовня двух старых друзей становится неожиданно напряжённой.

Пьеса написана в 1974 году, в депрессивный период коллапса брака Пинтера с актрисой Вивьен Мерчант; критики и исследователи в один голос отмечают повышенный — даже по-пинтеровским стандартам — градус психологического мракобесия «Ничьей земли».

В покорившей Бродвей вест-эндской постановке главная «изюминка» — блистательный актерский дуэт. В спектакле заслуженного литератора-пьяницу Хёрста изображает Патрик Стюарт, а Иен Маккеллен играет его мало удачливого коллегу Спунера — то ли старого знакомца Хёрста, то ли просто авантюриста, пытающегося втереться к нему в доверие.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

***

Ансамблю ранней музыки Insula Magica исполняется 40 лет со дня основания! Музыканты дарят своим слушателям юбилейную программу «40 лет музыкальных открытий».

Insula Magica и её бессменный творческий лидер Аркадий Бурханов приглашают на свой юбилей всех любителей камерного музицирования и открывают двери в чудесный мир старинной музыки.

Кому посчастливилось побывать на концертах «Волшебного острова», тот испытал действительно волшебную атмосферу полного погружения в старинные миры европейского Средневековья и барокко с его музыкальными инструментами, костюмами, танцами.

На сцене вместе с музыкантами Ансамбля ранней музыки Insula Magica выступят хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», фольклорный ансамбль «Рождество», дуэт Resonance (Яна Повольских — Наталья Кравец), фолк-группа Street Fiddlers.

В юбилейной программе прозвучат фрагменты произведений авторов XIV–XV веков, в том числе великого Гийома Дюфаи — самого известного и влиятельного композитора середины XV века в Европе.

Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32), начало в 18:00

***

Кинопремьеры недели:

«Падение Луны»

Смотрите в кинотеатрах Новосибирска новую картину от заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха!

Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у неё есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт Брайан Харпер и сторонник теорий заговора К. С. Хаусман.

Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты тёмной стороны Луны. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на тёмной стороне нашего спутника?

В ролях: Хэлли Берри, Патрик Уилсон, Чарли Пламмер, Стэнли Туччи, Джон Брэдли, Дональд Сазерленд, Майкл Пенья и другие актёры.

«Параллельные матери»

Новый фильм культового режиссёра смотрим и обсуждаем с кинокритиком!

Центр культуры и отдыха «Победа» приглашает на спецпоказ картины Педро Альмодовара «Параллельные матери» (Madres paralelas, 2021). Режиссёр и сценарист: Педро Альмодовар. Продюсеры: Агустин Альмодовар, Эстер Гарсия, Сесар Пардиньяс.

В главных ролях — Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит.

Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Педро Альмодовар Кабальеро — испанский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист, лауреат двух премий «Оскар».

После сеанса 6 февраля в 18:00 состоится онлайн-обсуждение с российским кинокритиком и историком кино, обозревателем газеты «Коммерсантъ», почётным президентом Международной федерации кинокритиков Андреем Плаховым.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Также в выходные:

4 февраля:

- заслуженный артист России Евгений Дятлов выступит с сольным концертом на сцене Дома культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 11), начало в 19:00;

- шедевр великого Ингмара Бергмана «Седьмая печать» (Det sjunde inseglet, 1957), рассказывающий историю из жизни средневековой Швеции, смотрите на экранах центра культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 19:15 (фильм демонстрируется на шведском языке, с субтитрами).

5 февраля:

- атмосферное действо «Солнечная Грузия зимой», в рамках которого зрители увидят выставку-променад «Пиросмани», многоголосное пение от вокального ансамбля «РовноВ7» и спектакль «Грузинский хор» по роману Думбадзе «Я, бабушка, Илико, Илларион и другие» от театра «Струна», состоится на сцене Дома культуры «Приморский» (ОбьГЭС, ул. Молодости, 15), начало в 19:00;

- лекция «Рио-де-Жанейро, Сеул, Таллин» из цикла «Города мира от «А» до «Я». Энциклопедия для любознательных», в которой речь пойдёт об истории старинных крепостей и о том, как авангардная архитектура может быть вписана в городское пространство, пройдёт в Театрально-концертном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10. Вход со стороны ул. Свердлова), начало в 13:30.

6 февраля:

- школа индийского танца Elbeli представляет концерт «Краски Индии – 2022», на котором зрители смогут погрузиться в волшебный и красочный мир индийских танцев, пройдёт на сцене Дома культуры «Энергия» (Красный проспект, 171/4), начало в 18:00;

- на большую игротеку от Hobby Games, где будет представлено много крутых игр, приглашает пространство «Балкон» (ул. Кропоткина, 269/1), начало в 13:00.