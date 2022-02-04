«Огонь, пожар, вкуснотища»: танцовщицы из Новосибирска показали тверк на 45 тысяч просмотров

Фото и видео: Instagram @fraules, коллаж Сиб.фм
Известная новосибирская танцовщица и хореограф Елена Яткина показала в Instagram тверк, исполненный вместе со своими ученицами. Видео набрало тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.
Тверк от новосибирских танцовщиц произвёл настоящий фурор в Instagram. Видео в своём аккаунте опубликовала хореограф Елена Яткина, также известная как Fraules или Elena Bonchinche'.
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За два дня ролик набрал почти 45 тысяч просмотров и сотни комментариев восторженных зрителей.
«Просто до невозможности шикарно. Это уровень»; «Кайф»; «Какая вкуснотища»; «Невероятно»; «Огонь»; «Пожар», — написали пользователи.
Кто-то отметил, что девушки очень хорошо потрудились, поэтому ролик должен увидеть как минимум миллион человек.
Напомним, что Яткину называют новосибирской королевой тверка. Она известна не только в пределах города и России, но и за рубежом. Опытная танцовщица и хореограф работала в шоу «Танцы» на ТНТ.
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