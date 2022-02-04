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«Огонь, пожар, вкуснотища»: танцовщицы из Новосибирска показали тверк на 45 тысяч просмотров

Фото «Огонь, пожар, вкуснотища»: танцовщицы из Новосибирска показали тверк на 45 тысяч просмотров
Фото «Огонь, пожар, вкуснотища»: танцовщицы из Новосибирска показали тверк на 45 тысяч просмотров

Фото и видео: Instagram @fraules, коллаж Сиб.фм

Известная новосибирская танцовщица и хореограф Елена Яткина показала в Instagram тверк, исполненный вместе со своими ученицами. Видео набрало тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

Тверк от новосибирских танцовщиц произвёл настоящий фурор в Instagram. Видео в своём аккаунте опубликовала хореограф Елена Яткина, также известная как Fraules или Elena Bonchinche'.

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Публикация от ЕЛЕНА КОРОЛЕВОВНА👑 (@fraules)

За два дня ролик набрал почти 45 тысяч просмотров и сотни комментариев восторженных зрителей.

«Просто до невозможности шикарно. Это уровень»; «Кайф»; «Какая вкуснотища»; «Невероятно»; «Огонь»; «Пожар», — написали пользователи.

Кто-то отметил, что девушки очень хорошо потрудились, поэтому ролик должен увидеть как минимум миллион человек.

Напомним, что Яткину называют новосибирской королевой тверка. Она известна не только в пределах города и России, но и за рубежом. Опытная танцовщица и хореограф работала в шоу «Танцы» на ТНТ.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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танцы
видео
Новосибирск
тверк
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