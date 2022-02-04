Олимпийская чемпионка Роднина оценила командный турнир на Олимпиаде

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Роднина дала оценку командному турниру по фигурному катанию на ОИ. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась с NEWS.ru мнением о командном турнире на Олимпийских играх — 2022. Она не считает нужным вообще смотреть его.

Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев — ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования, —

сказала Роднина.

Ранее в пятницу, 4 февраля, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.