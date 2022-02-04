Орангутан Бату вышел в лидеры опроса на символ новогодней столицы в Новосибирске

Фото с муниципального портала Новосибирска; Новосибирского зоопарка

Дизайнер Анна Голубь объяснила, почему будет сложно создать органичную концепцию с орангутаном Бату как символом новогодней столицы в Новосибирске.

В Новосибирске продолжается голосование за талисман новогодней столицы – неочевидным лидером стал орангутан Бату. Он уже обошёл по голосам других претендентов: белую медведицу Шилку, манула Айшу, амурского тигра Макса и снежного барса Саяна. Известные новосибирские фотограф и дизайнер объяснили Сиб.фм плюсы и минусы такого символа новогодней столицы.

Голосование за символ новогодней столицы проходит с 13 января по 7 февраля, за это время в нём приняли участие порядка 20 тысяч новосибирцев. По последним подсчётам, лидирует орангутан Бату с 32 % голосов, после него идёт медведица Шилка – 29 %, затем манул Айша – 19 %.

По мнению графического дизайнера и сооснователя креативной студии Prizma Анны Голубь, если победителем действительно станет Бату – перед властями встанет сложная задача. Дизайнер объяснила, что орангутана будет сложно органично вписать в визуальную концепцию.

«Наверняка там все ожидают увидеть добрые, почти советские образы, или классическую северную зиму. Если победит Бату, то придётся сделать всё по-новому, кардинально пересмотреть дизайн, эстетические принципы и сыграть на этом», – объяснила Анна.

Новосибирский фотограф Алиса Аив рассказала, что с самого начала отдала свой голос орангутану Бату. По её словам, он сразу привлёк к себе внимание, потому что был самым необычным среди других претендентов.

«Кошачьи и медвежата и так становятся логотипами всего подряд. Это не станет событием, если победит манул или барс – выбрали и забыли. Но Бату – другое дело. Он ещё и самый умный из кандидатов. Это веский повод, чтобы выбрать его талисманом, учитывая всю научную деятельность, которая ведётся в городе», – считает фотограф.

Также Алиса Аив считает, что орангутан многим симпатизирует именно из-за своих привычек: любит ходить в одеялке, хороший семьянин и просто очаровательный зверь.

Напомним, что ранее в Новосибирск привезли символ новогодней столицы из Нижнего Новгорода – снежинку.