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экономика

Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе выросли на 7,1%

Фото Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе выросли на 7,1%
Фото Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе выросли на 7,1%

Фото pixabay.com

По оперативным данным, в январе 2022 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 2,5 млн пассажиров (+7,1% к январю 2021 года), из них в дальнем следовании перевезено 324,8 тыс. пассажиров (+17,7%), в пригородном сообщении – 2,2 млн пассажиров (+5,6%).

Пассажирооборот на магистрали в январе текущего года вырос на 15% к январю прошлого года и составил 348,4 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 245,8 млн пасс-км (+18,9%), в пригородном сообщении – 102,6 млн пасс-км (+6,5%).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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