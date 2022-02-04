Рецидивист показал, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском

Фото и видео СУ СК России по Новосибирской области

Правоохранители опубликовали видео следственного эксперимента, на котором обвиняемый в убийстве супруги главврача Искитимской ЦГБ показывает, как совершил преступление.

Следователи завершили расследование громкого убийства жены главврача Искитимской центральной городской больницы Алексея Кайгородова. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года в городе Искитиме. Алексей Кайгородов обнаружил бездыханное тело жены Людмилы в собственном доме по приезде с охоты. На женщине были многочисленные раны, а из дома пропали ценные вещи на несколько миллионов рублей. Впоследствии обвиняемый в убийстве 49-летний рецидивист Дмитрий Казаков признался следователям, что несколько дней следил за обитателями дома. Детали преступления мужчина рассказал правоохранителям на видео.

«С помощью двух стамесок выдавил окно и проник внутрь помещения. В темноте разглядел, что на кровати кто-то спит. По силуэту я увидел, что это один человек. Разбудил её (женщину), она начала кричать. У меня в руке левой была монтажка, я начал наносить удары», – пояснил Казаков.

Вместе с ценными вещами мужчина прихватил с собой сейф, который распилил с помощью болгарки у себя в гараже. Через некоторое время Казаков уехал из Новосибирской области. К этому времени он уже был объявлен в федеральный розыск.

«В июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск», – сообщили следователи.

Казакова задержали в Томске спустя несколько дней. На первом же допросе он признался ещё в четырех убийствах, которые были совершены им в период с 2009 по 2011 год в Новосибирске и Новосибирской области. Рецидивист, который раньше отбывал наказание за разбои и грабежи, действовал по одной схеме: отжимал пластиковые окна коммерческих организаций на первом или втором этаже, проникал внутрь, убивал сторожей, забирал деньги.

В ближайшее время дело о серии убийств поступит для рассмотрения в Новосибирский областной суд.

Напомним, в середине января в Новосибирске начали судить пару, обвиняемую в убийстве владелицы авто Hyundai Creta.