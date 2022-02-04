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Рецидивист показал, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском

Фото Рецидивист показал, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском
Фото Рецидивист показал, как убивал жену главврача искитимской больницы под Новосибирском

Фото и видео СУ СК России по Новосибирской области

Правоохранители опубликовали видео следственного эксперимента, на котором обвиняемый в убийстве супруги главврача Искитимской ЦГБ показывает, как совершил преступление.

Следователи завершили расследование громкого убийства жены главврача Искитимской центральной городской больницы Алексея Кайгородова. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Трагедия произошла в сентябре 2020 года в городе Искитиме. Алексей Кайгородов обнаружил бездыханное тело жены Людмилы в собственном доме по приезде с охоты. На женщине были многочисленные раны, а из дома пропали ценные вещи на несколько миллионов рублей. Впоследствии обвиняемый в убийстве 49-летний рецидивист Дмитрий Казаков признался следователям, что несколько дней следил за обитателями дома. Детали преступления мужчина рассказал правоохранителям на видео.

«С помощью двух стамесок выдавил окно и проник внутрь помещения. В темноте разглядел, что на кровати кто-то спит. По силуэту я увидел, что это один человек. Разбудил её (женщину), она начала кричать. У меня в руке левой была монтажка, я начал наносить удары», – пояснил Казаков.

Вместе с ценными вещами мужчина прихватил с собой сейф, который распилил с помощью болгарки у себя в гараже. Через некоторое время Казаков уехал из Новосибирской области. К этому времени он уже был объявлен в федеральный розыск.

«В июне 2021 года в городе Томске было совершено разбойное нападение на офис строительной организации, в результате которого был убит ночной сторож и похищены денежные средства. Проанализировав полученные в ходе расследования обоих уголовных дел сведения, следователи пришли к выводу, что оба они совершены одним и тем же лицом, ранее объявленным в розыск», – сообщили следователи.

Казакова задержали в Томске спустя несколько дней. На первом же допросе он признался ещё в четырех убийствах, которые были совершены им в период с 2009 по 2011 год в Новосибирске и Новосибирской области. Рецидивист, который раньше отбывал наказание за разбои и грабежи, действовал по одной схеме: отжимал пластиковые окна коммерческих организаций на первом или втором этаже, проникал внутрь, убивал сторожей, забирал деньги.

В ближайшее время дело о серии убийств поступит для рассмотрения в Новосибирский областной суд.

Напомним, в середине января в Новосибирске начали судить пару, обвиняемую в убийстве владелицы авто Hyundai Creta.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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