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общество

СК проверит правомерность выселения многодетной семьи из муниципального жилья под Новосибирском

Фото СК проверит правомерность выселения многодетной семьи из муниципального жилья под Новосибирском
Фото СК проверит правомерность выселения многодетной семьи из муниципального жилья под Новосибирском

Фото pixabay.com

Семью с четырьмя детьми в Новосибирской области просят освободить муниципальное жильё из-за задолженности по коммунальным платежам — Следственный комитет проверяет обоснованность выселения.

Многодетная семья из города Обь Новосибирской области может оказаться на улице. Местная администрация просит освободить муниципальное жильё, которое людям предоставили как погорельцам после пожара в 2019 году.

Причина выселения — задолженность по коммунальным платежам. Однако мать семейства уверяет, что оплачивала услуги ЖКХ исправно.

В следственном отделе по Оби по факту выселения организовали проведение доследственной проверки. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 84-летней пенсионерке, которой грозили выселением, если она на заменит электрическую плиту в собственной квартире на газовую.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
СК
проверка
многодетная семья
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