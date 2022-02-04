СК проверит правомерность выселения многодетной семьи из муниципального жилья под Новосибирском

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Семью с четырьмя детьми в Новосибирской области просят освободить муниципальное жильё из-за задолженности по коммунальным платежам — Следственный комитет проверяет обоснованность выселения.

Многодетная семья из города Обь Новосибирской области может оказаться на улице. Местная администрация просит освободить муниципальное жильё, которое людям предоставили как погорельцам после пожара в 2019 году.

Причина выселения — задолженность по коммунальным платежам. Однако мать семейства уверяет, что оплачивала услуги ЖКХ исправно.

В следственном отделе по Оби по факту выселения организовали проведение доследственной проверки. По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 84-летней пенсионерке, которой грозили выселением, если она на заменит электрическую плиту в собственной квартире на газовую.