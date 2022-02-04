Сколько медалей может завоевать Россия на Олимпиаде в Пекине – 2022

Фото с сайтов российских федераций фигурного катания, лыжных, гонок, сноуборда, бобслея, хоккея, конькобежного спорта

Журналисты Сиб.фм собрали прогнозы спортивных аналитиков на тему, сколько медалей может завоевать российская сборная на зимних Олимпийских играх в Пекине. Эксперты сходятся во мнении, что в Китай отправилась одна из сильнейших отечественных команд за последние годы, а значит можно рассчитывать на впечатляющий результат.

4 февраля в 15:00 по московскому времени в Пекине состоится открытие зимних Олимпийских игр. Организаторы разыграют 105 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин. Какие из них могут оказаться в руках российских спортсменов, ниже мнения экспертов.

Фигурное катание

Такой сильной российской сборной по фигурному катанию, какая отправилась на Олимпиаду в Пекин, аналитики не припомнят. Эксперты полагают, что отечественным спортсменам вполне по силам завоевать три золотые медали – девушкам, парникам и танцорам на этих Играх нет равных.

В первом случае российским фигуристкам и вовсе по силам занять весь пьедестал почёта, установив своеобразный рекорд. В целом эксперты считают, что фигурное катание принесёт российской сборной как минимум 7 медалей, 3 из которых окажутся высшей пробы.

Лыжи

В лыжных гонках сборной России прочат две, а то и четыре золотые награды. Аналитики возлагают надежды на лидера лыжной команды – Александра Большунова: у него, по мнению экспертов, есть все шансы занять первое место как в скиатлоне, так и в марафоне на 50 км.

Также россияне могут претендовать на пьедестал в мужском и женском командных спринтах, в эстафете. 2-4 медали в лыжах практически гарантированы, резюмируют эксперты.

Сноуборд

На золото в сноуборде надеяться трудно, отмечают специалисты, но это не значит, что российская награда останется вовсе без медалей. Все шансы оказаться в призёрах Олимпиады у двукратного чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе Дмитрия Логинова.

У женщин шансы на медаль есть у Софьи Надыршиной. В итоге сноуборд должен принести российской команде две медали независимо от их достоинства.

Фристайл

Во фристайле есть надежды сразу на два золота – в личном мужском первенстве и командном зачёте. Смелые предположения позволяют делать достижения 23-летнего Максима Бурова. Сегодня, отмечают аналитики, он лучший в акробатике: с прошлой Олимпиады в Пхёнчхане, где Буров оказался на 15-м месте, он выиграл первые места на двух Кубках мира и на трёх чемпионатах планеты.

В призёрах вполне могут оказаться девушки – Анастасия Смирнова (могул) и Анастасия Таталина (биг-эйр). Повнимательнее стоит присмотреться и к Сергею Ридзику, который на прошлых Играх выиграл бронзовую медаль.

Бобслей

Минимум одна награда должна найти россиян в бобслее.

Ставки принимаются на победу экипажа Ростислава Гайтюкевича, который оказался на нескольких подиумах на кубковых соревнованиях и закончил сезон на третьем месте мирового чемпионата в общем зачёте.

Коньки

Конькобежный спорт богат на отечественных чемпионов, сразу несколько россиян являются действующими победителями мировых первенств на олимпийских дистанциях.

Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов – от каждого из них можно ждать медаль, может, даже золотую.

Шорт-трек

В шорт-треке громких имён гораздо меньше, но шансы на медаль у российских спортсменов есть. В первую очередь у победителя Игр Семёна Елистратова. Шансы есть и у подающей надежды Елены Серёгиной – она в минувшем сезоне становилась призёркой одного из этапов Кубка мира.

Скелетон

Скелетон должен принести российской сборной две медали. Аналитики делают ставку на фаворитов предстоящих Игр россиян Александра Третьякова и Елену Никитину. Оба пропустили Олимпиаду в Пхёнчхане, но впоследствии каждый выиграл по Кубку мира. К Пекину оба подошли, пожалуй, в наилучшей форме, поэтому шансы на победу велики.

Кёрлинг

В кёрлинге шансов побороться за медали больше у женской сборной, нежели у мужской: четвёрка россиянок с Алиной Ковалёвой во главе в прошлом году стала серебряным призёром чемпионата мира.

Если женщины поймают кураж, как это было на первенстве планеты, вполне могут взойти на пьедестал.

Санный спорт

Саночники могут принести сборной две медали. В личном первенстве все шансы на призы имеют Роман Репилов, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

Результата от россиян ждут также в эстафете.

Биатлон

Александр Логинов, Кристина Резцова и Эдуард Латыпов – претенденты на призовые места в личных первенствах.

На медали также можно надеяться в женской и мужской эстафетах. По словам экспертов, биатлон должен привнести в копилку не меньше трёх медалей, а то и больше.

Хоккей

Наконец, хоккей. Российская сборная – безоговорочный фаворит на предстоящих Играх. Свою роль в расстановке сил сыграла пандемия: НХЛ не отпустила своих игроков в Пекин из-за боязни ковида, поэтому Россия представила одну из сильнейших команд, сформированную из лидеров КХЛ.

Как ни странно, но при этом на золото эксперты не рассчитывают – сказывается чехарда в тренерском штабе, но на медали рассчитывать всё же будем.

Что в итоге?

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что на предстоящих Олимпийских играх в Пекине отечественная сборная может завоевать 30 медалей, 10 из которых будут золотыми. Заявленные цифры соответствуют третьему месту в общекомандном зачёте: предполагается, что Россия пропустит вперёд Норвегию и Германию.

С Поздняковым согласились иностранные аналитики. Так, эксперты американской аналитической компании Gracenote также напророчили россиянам 30 медалей. При этом американцы подчеркнули, что выступление в Пекине может стать самым успешным для российской команды на Играх, проходящих за пределами РФ.

Чуть меньше медалей завоюет Россия, по мнению экспертов Associated Press, – 27, из них всего 5 золотых. При этом аналитики предположили, что даже этот результат не позволит российской сборной войти в топ-10. Этот прогноз оказался самым пессимистичным.