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Собственники закрытого из-за нарушений ТК «Восток» заявили о незаконности действий новосибирских судебных приставов

Фото Собственники закрытого из-за нарушений ТК «Восток» заявили о незаконности действий новосибирских судебных приставов
Фото Собственники закрытого из-за нарушений ТК «Восток» заявили о незаконности действий новосибирских судебных приставов

Vk.com / act54

В Новосибирске из-за нарушений пожарных требований судебные приставы закрыли ТК «Восток». Владельцы ТК обвинили приставов в лоббировании интересов конкурентов.

Собственники закрытого торгового комплекса «Восток» в Новосибирске заявили о незаконности действий судебных приставов и продолжили работу вопреки запретам. Об этом сообщили СМИ.

«В четверг на дверях торгового комплекса появилось объявление, что деятельность торговой площадки прекращается с 3 февраля до устранения нарушений пожарной безопасности. Сегодня утром «Восток» уже вовсю работает», – рассказала в соцсетях жительница Новосибирска.

Новосибирские судебные приставы 3 февраля закрыли ТК «Восток» на Гусинобродском шоссе из-за нарушений требований пожарной безопасности. Собственники помещений заявили, что действия приставов незаконны, так как нарушения уже устранены. Все арендаторы торговых площадей были вынуждены прекратить работу и покинуть здание.

Владельцы торгового комплекса заявили, что судебные приставы лоббируют интересы конкурентов, так как перед приостановкой работы «Востока» всем арендаторам предложили переехать в аналогичный торговый центр. У собственников ТК есть результаты экспертиз, свидетельствующие об устранении нарушений требований пожарной безопасности, они уже обратились в СК РФ. Бизнес-омбудсмен Новосибирской области Николай Мамулат поддержал позицию собственников «Востока» и отметил, что корпуса комплекса опечатывать было не нужно, передает АиФ-Новосибирск.

Жители Новосибирска рассказали в социальных сетях, что ТК «Восток» продолжил работу, несмотря на запрет.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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