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Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона

Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона
Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона

Фото: Сиб.фм

Помимо симптомов ОРВИ, специалисты выявили более специфическую реакцию организма на заражение омикрон- штаммом. У заболевших могут появляться зудящие шишки и экзема на коже. Какие еще симптомы появляются при заражении новой разновидностью коронавируса – выяснил Сиб.фм.

Ранее, врачи выяснили, что при заражении омикрон-штаммов у пациентов наблюдаются такие симптомы как: слабость, головные боли, повышение температуры до 38° С, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона 2

Помимо этого, у некоторых заболевших отмечались значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьёзного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам.

Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона 3

Но недавно, специалисты завили о том, что у заразившихся новым штаммов стали часто появляться кожные симптомы. Признаки похожи на проявления ОРВИ, но у них имеются определённые особенности. На теле может появиться сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) врачи обратили внимание на распространённость бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC уточнили, что этот признак является «предупреждающим», из-за чего следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона 4

Другим симптомом стало появление сыпи, которая может быть схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Также стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного её испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение.

В CDC добавили, что ещё одним признаком «омикрона» становятся воспалённые пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отёком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупреждают учёные.

Фото Такого ещё не было: врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме омикрона 5

Помимо этого, о наличии вируса могут говорить потрескавшиеся или воспалённые губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми – это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19. Врачи перечислили симптомы новой разновидности «омикрон»-штамма BA.2, а также как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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заражение
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