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В аэропорту Новосибирска фотограф заметил два новых истребителя Су-57

Фото В аэропорту Новосибирска фотограф заметил два новых истребителя Су-57
Фото В аэропорту Новосибирска фотограф заметил два новых истребителя Су-57

Vk.com / nskplanes

Фотограф опубликовал снимки двух новых истребителей Су-57 из новосибирского аэропорта.

Фотограф из Новосибирска Андрей Нейман заметил два новых истребителя Су-57 в аэропорту Толмачево. Снимки Су-57 новой постройки он опубликовал в социальных сетях.

«Пара Су-57, стоящих бок о бок – очень необычное зрелище не только для Новосибирска, но в целом для любого аэродрома в настоящее время», – написал Андрей Нейман.

В новосибирском аэропорту Толмачево фотограф заметил два новых истребителя пятого поколения Су-57. Во время промежуточной посадки в Толмачево фотограф сделал снимки Су-57 новой постройки. Истребители, построенные на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, направлялись к местам базирования в европейской части страны. На фотографиях видны бортовые номера самолетов «02 красный» и «52 красный».

Борт «02 красный» несет эмблему 929-го государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. Эксперты предположили, что самолет предназначается для этой части. Второй Су-57 может поступить в состав центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени Чкалова.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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