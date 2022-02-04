В Новосибирске через 1,5 года закроют мусорный полигон «Левобережный»

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Мусорный полигон «Левобережный» будет окончательно заполнен и выведен из эксплуатации в ближайшие 1,5 года, сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев.

4 февраля глава Новосибирска Анатолий Локоть обозначил департаменту энергетики и ЖКХ мэрии основные задачи на 2022 год, а также остановился на задачах, относящихся к деятельности комитета охраны окружающей среды.

«Для меня стало неприятной новостью, что Левобережный полигон перегнал по объёмам мусора Гусинобродский. Ставлю на этот год задачу найти альтернативные площадки для складирования твёрдых коммунальных отходов», — заявил он.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев уточнил, что свободная мощность Гусинобродского полигона на сегодняшний день позволяет использовать его ещё порядка 10 лет (с учётом того, что эксплуатация будет соответствовать требованиям).

Что касается Левобережного полигона, он будет окончательно заполнен и должен быть выведен из эксплуатации уже в ближайшие 1,5 года, добавил Перязев.

«Учитывая, что проектирование и строительство нового объекта размещения отходов потребует не менее двух лет, необходимо уже сейчас осуществлять поиск источников финансирования и принимать срочные организационные решения», — подытожил глава департамента энергетики и ЖКХ.

Напомним, что на полигон «Левобережный» от горожан поступало много жалоб. Он неоднократно горел, из-за чего впоследствии источал неприятный запах. Сиб.фм ранее писал, как по этой причине новосибирцы обращались в прокуратуру.