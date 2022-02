В Новосибирске осуждённый написал копию картины «Рожь» к юбилею Шишкина

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области

Осуждённый из исправительной колонии № 8 в Новосибирске повторил картину «Рожь» к 190-летию со дня рождения художника Ивана Шишкина, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

В ГУФСИН по Новосибирской области провели среди осуждённых конкурс живописи, приуроченный к 190-летию со дня рождения знаменитого русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина. Участники должны были выбрать себе по одной его картине и написать копию.

По итогам конкурса лучшей была признана работа осуждённого из исправительной колонии (ИК) № 8 Новосибирска, повторившего шишкинскую «Рожь».

Второе место разделили между собой осуждённая из ИК № 9, написавшая копию картины «Прогулка под дождём», осуждённые из ИК № 15 с репликой «Дороги во ржи» и осуждённый из той же ИК № 15, повторивший легендарное «Утро в сосновом лесу».

Третье место занял осуждённый из ИК № 18, написавший копию картины «Лес перед грозой».

