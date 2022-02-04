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В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры
Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 4 по 7 февраля в ЦУМе Новосибирска проходит выставка мусульманской культуры — первая в истории города.

2022 год в России знаменуется одной из важных для истории страны дат: 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры 2

К этому и приурочили одно из первых февральских событий: 4 февраля в Новосибирске состоялось открытие межрегионального форума-выставки мусульманской культуры «Мусульманский мир Сибири».

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры 3

Экспозиция, размещённая на втором этаже ЦУМа, продлится до 7 февраля.

А до 9 числа в соборной мечети на улице Мира можно познакомиться со священными для мусульман реликвиями: личными предметами и волосом посланника Аллаха — Пророка Мухаммеда.

Как напомнил Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России, знакомство с реликвиями — не обряд поклонения, а напоминание о жизни пророка и его делах.

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры 4

Также Альбир Крганов отметил уважительность во взаимоотношениях представителей разных религий в Сибири.

«Когда идёт такой разлом в современном мире, очень важно, что на сибирской земле есть взаимопонимание, доверие, уважение и желание помочь друг другу», —

поделился он.

Профессор Болгарской исламской академии Шейх Исмаиль Хамдан Бульбуль рассказал, что в Сибири он обнаружил «прекрасных людей с глубокой историей, которые уважают друг друга». Он подчеркнул, что выставка ярко показывает взаимную любовь между представителями всех конфессий, проживающих в городе.

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры 5

«Я рад передать вам горячий привет от жителей Палестины», — добавил Шейх Исмаиль Хамдан Бульбуль.

По мнению Романа Силантьева, доктора исторических наук и профессора Московского государственного лингвистического университета, форум «Мусульманский мир Сибири» укрепляет связи между Новосибирской областью и Дагестаном — именно оттуда прибыли священные предметы, выставленные в мечети.

«Не каждый день привозят реликвии, чтимые всеми мусульманами. И такая ярмарка далеко не во всех регионах проходит», —

добавил Роман Силантьев.

Фото В Новосибирске открылась первая выставка мусульманской культуры 6

В организации форума-выставки приняли участие Духовное управление мусульман Новосибирской области и Духовное управление мусульман Сибири, а также мэрия города и администрация региона.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

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выставка
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