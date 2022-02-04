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Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля

Фото Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля
Фото Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

День защитника Отечества ежегодный официальный государственный праздник, который проходит 23 февраля. В 2022 году он выпадает на среду и не будет сопровождаться длинными выходными. Однако другие праздники превратятся в длинные выходные целых пять раз.

В 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, утверждённому Правительством РФ.

Фото Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля 2

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Фото Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля 3

Итак, в феврале текущего года россиян ждёт целых девять выходных:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Первые длинные выходные предстоят в марте: отдыхаем с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Фото Выходной или нет: Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества 23 февраля 4

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что Минтруд дал разъяснения по поводу нерабочих дней в феврале. Премьер-министр РФ Мишустин призвал к переходу на удалёнку, а также, напомним, что из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах майские праздники проходили без перерыва.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

отдых
Новосибирская область
Минтруд
календарь
23 февраля
длинные выходные
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