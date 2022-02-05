Блогер Варламов призвал россиян голосовать за орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

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Орангутан Бату набрал больше 50 % голосов в выборах новогоднего талисмана Новосибирска. За обезьяну призывают голосовать скандально известный блогер и оппозиционный депутат.

Мэрия Новосибирска организовала голосование за талисман города. Новосибирский зоопарк выдвинул в кандидаты орангутана Бату, а блогеры и политики пытаются сделать его символом «оппозиции». Сейчас у орангутана уже больше 50 % голосов – за него голосуют жители всей России.

«Все нормальные ребята голосуют за Бату. Бату – кандидат от народа. Поддержите в голосовании орангутана Бату», – написал Илья Варламов.

Скандально известный блогер в своем Telegram-канале призвал россиян поучаствовать в выборах новогоднего талисмана Новосибирска и проголосовать за орангутана. Блогер и политик Максим Кац отреагировал на призыв Варламова постом в Twitter: «Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату». Голосовать за обезьяну также призывает новосибирский оппозиционный политик Сергей Бoйко, недавно сбежавший из России в Грецию.

Сами жители Новосибирска в социальных сетях выражают свое недовольство развернувшейся кампанией блогеров и оппозиционных политиков. Новосибирцы отмечают, что «если хоть куда-то добавить политику, то у людей сносит крышу».

Сейчас орангутан лидирует в опросе на муниципальном портале. За него отдали голоса больше 50 % россиян. Итоги голосования мэрия подведет уже в понедельник, 7 февраля.