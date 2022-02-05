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общество

Блогер Варламов призвал россиян голосовать за орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

Фото Блогер Варламов призвал россиян голосовать за орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска
Фото Блогер Варламов призвал россиян голосовать за орангутана Бату на выборах талисмана Новосибирска

Pixabay.com

Орангутан Бату набрал больше 50 % голосов в выборах новогоднего талисмана Новосибирска. За обезьяну призывают голосовать скандально известный блогер и оппозиционный депутат.

Мэрия Новосибирска организовала голосование за талисман города. Новосибирский зоопарк выдвинул в кандидаты орангутана Бату, а блогеры и политики пытаются сделать его символом «оппозиции». Сейчас у орангутана уже больше 50 % голосов – за него голосуют жители всей России.

«Все нормальные ребята голосуют за Бату. Бату – кандидат от народа. Поддержите в голосовании орангутана Бату», – написал Илья Варламов.

Скандально известный блогер в своем Telegram-канале призвал россиян поучаствовать в выборах новогоднего талисмана Новосибирска и проголосовать за орангутана. Блогер и политик Максим Кац отреагировал на призыв Варламова постом в Twitter: «Илья Варламов назначен руководителем предвыборного штаба новосибирского орангутана Бату». Голосовать за обезьяну также призывает новосибирский оппозиционный политик Сергей Бoйко, недавно сбежавший из России в Грецию.

Сами жители Новосибирска в социальных сетях выражают свое недовольство развернувшейся кампанией блогеров и оппозиционных политиков. Новосибирцы отмечают, что «если хоть куда-то добавить политику, то у людей сносит крышу».

Сейчас орангутан лидирует в опросе на муниципальном портале. За него отдали голоса больше 50 % россиян. Итоги голосования мэрия подведет уже в понедельник, 7 февраля.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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