Трилогия "Кунг-фу панда", "Физрук" и трансляция Олимпийских Игр - что посмотреть по ТВ 5 февраля 2022 года

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Субботу 5 февраля можно провести у телевизора, не вставая с дивана, благо есть, что посмотреть. В подтверждение тому — программа передач, в которой журналисты Сиб.фм собрали все самые интересные трансляции, фильмы и шоу.
10:00 Новости
10:20 Все, что в жизни есть у меня
11:30 Новости
11:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета
13:20 Лихая музыка атаки
14:25 Видели видео?
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
17:50 Сегодня вечером
19:50 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Созвездие Льва"
21:00 Время
21:20 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Созвездие Льва"
22:55 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине
23:55 Отель "Гранд Будапешт"
09:50 Сто к одному
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км / 7,5 км. Скиатлон
11:45 Вести
12:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13:20 Девять жизней
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Не оглядывайся назад
10:00 Битва экстрасенсов. Спецвыпуск 2-й.
11:35 Битва экстрасенсов. Спецвыпуск 3-й.
13:00 Физрук. 1-я серия.
13:30 Физрук. 2-я серия.
14:00 Физрук. 3-я серия.
14:30 Физрук. 4-я серия.
15:00 Физрук. 5-я серия.
15:30 Физрук. 6-я серия.
16:00 Физрук. 7-я серия.
16:30 Физрук. 8-я серия.
17:00 Физрук. 9-я серия.
17:30 Физрук. 10-я серия.
18:00 Физрук. 11-я серия.
18:30 Физрук. 12-я серия.
19:00 Физрук. 13-я серия.
19:30 Физрук. 14-я серия.
20:00 Физрук. 15-я серия.
20:30 Физрук. 16-я серия.
21:00 Девушки с Макаровым
21:30 Девушки с Макаровым. 2-я серия.
22:00 Девушки с Макаровым. 3-я серия.
22:30 Девушки с Макаровым. 4-я серия.
23:00 Женский Стендап
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Пять минут тишины. Возвращение
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Анжелика Агурбаш.
23:25 Международная пилорама
10:00 Самый вкусный день
10:50 Большая семья
11:30 События
11:45 Большая семья
13:20 Мавр сделал свое дело
14:30 События
14:45 Мавр сделал свое дело
17:40 Сжигая за собой мосты
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22:15 Право знать!
23:45 События
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:05 Совбез
15:05 Документальный проект
16:10 Засекреченные списки. Эпоха пандемии: как приспособиться и выжить?.
17:10 Ведьмина гора
19:10 Джуманджи: Зов джунглей
21:30 Джуманджи: Новый уровень
23:55 Час расплаты
10:00 Не дрогни!
10:55 Шоу "Уральских пельменей". Мятый элемент.
11:55 Рио
13:45 Рио-2
15:40 Кунг-фу Панда
17:35 Кунг-фу Панда 2
19:15 Кунг-фу Панда 3
21:00 Призрачный патруль
23:00 Парни со стволами
10:00 На ножах. 10-я серия.
11:00 На ножах. Санкт-Петербург. Sorry Daddy.
12:00 На ножах. Астрахань. Дворик.
13:00 На ножах. Тольятти. Супер Рон.
14:10 Мир наизнанку. Южная Америка. Родео со злейшими быками и скачки на ламах.
15:10 Мир наизнанку. Бразилия. Катастрофа в городе железной руды Брумадинью.
16:10 Мир наизнанку. Бразилия. Балерина Тайна Маранга.
17:20 Мир наизнанку. Бразилия. Юный футбольный гений Маркиньо.
18:30 Мир наизнанку. Бразилия. Пустыня "Ленсойc-Мараньенсес".
19:40 Мир наизнанку. Китай. Внутренняя Монголия.
20:50 Мир наизнанку. Китай. Китайская медицина 2.
21:50 Мир наизнанку. Китай. Медузы.
22:50 Мир наизнанку. Китай. Парадоксы Китая.
23:50 Дикари. Вьетнам.
10:00 "Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым
10:25 Передвижники. Иван Похитонов.
10:55 Трембита
12:30 Эрмитаж. В сарафане и кокошнике.
12:55 В царстве белоголового лангура
13:50 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня.
14:20 Церемония вручения VII Всероссийской премии "За верность науке"
16:20 Вылет задерживается
17:40 Ксения — дочь Ксении...
18:20 "Старший сын" молодого драматурга
19:00 Отцы и дети. Михаил Посохин.
19:30 Энциклопедия загадок. Северная прародина человечества.
20:00 Профессия: репортер
22:00 Агора
23:00 Клуб "Шаболовка, 37". Оркестр Optimystica и группа Mgzavrebi.
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