Трилогия "Кунг-фу панда", "Физрук" и трансляция Олимпийских Игр - что посмотреть по ТВ 5 февраля 2022 года

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Субботу 5 февраля можно провести у телевизора, не вставая с дивана, благо есть, что посмотреть. В подтверждение тому — программа передач, в которой журналисты Сиб.фм собрали все самые интересные трансляции, фильмы и шоу.

Первый канал

10:00 Новости

10:20 Все, что в жизни есть у меня

11:30 Новости

11:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета

13:20 Лихая музыка атаки

14:25 Видели видео?

16:15 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

17:50 Сегодня вечером

19:50 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Созвездие Льва"

21:00 Время

21:20 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Созвездие Льва"

22:55 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине

23:55 Отель "Гранд Будапешт"

Россия 1

09:50 Сто к одному

10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км / 7,5 км. Скиатлон

11:45 Вести

12:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

13:20 Девять жизней

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Не оглядывайся назад

ТНТ

10:00 Битва экстрасенсов. Спецвыпуск 2-й.

11:35 Битва экстрасенсов. Спецвыпуск 3-й.

13:00 Физрук. 1-я серия.

13:30 Физрук. 2-я серия.

14:00 Физрук. 3-я серия.

14:30 Физрук. 4-я серия.

15:00 Физрук. 5-я серия.

15:30 Физрук. 6-я серия.

16:00 Физрук. 7-я серия.

16:30 Физрук. 8-я серия.

17:00 Физрук. 9-я серия.

17:30 Физрук. 10-я серия.

18:00 Физрук. 11-я серия.

18:30 Физрук. 12-я серия.

19:00 Физрук. 13-я серия.

19:30 Физрук. 14-я серия.

20:00 Физрук. 15-я серия.

20:30 Физрук. 16-я серия.

21:00 Девушки с Макаровым

21:30 Девушки с Макаровым. 2-я серия.

22:00 Девушки с Макаровым. 3-я серия.

22:30 Девушки с Макаровым. 4-я серия.

23:00 Женский Стендап

НТВ

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Пять минут тишины. Возвращение

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Анжелика Агурбаш.

23:25 Международная пилорама

ТВ-Центр

10:00 Самый вкусный день

10:50 Большая семья

11:30 События

11:45 Большая семья

13:20 Мавр сделал свое дело

14:30 События

14:45 Мавр сделал свое дело

17:40 Сжигая за собой мосты

21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым

22:15 Право знать!

23:45 События

РЕН-ТВ

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

14:05 Совбез

15:05 Документальный проект

16:10 Засекреченные списки. Эпоха пандемии: как приспособиться и выжить?.

17:10 Ведьмина гора

19:10 Джуманджи: Зов джунглей

21:30 Джуманджи: Новый уровень

23:55 Час расплаты

СТС

10:00 Не дрогни!

10:55 Шоу "Уральских пельменей". Мятый элемент.

11:55 Рио

13:45 Рио-2

15:40 Кунг-фу Панда

17:35 Кунг-фу Панда 2

19:15 Кунг-фу Панда 3

21:00 Призрачный патруль

23:00 Парни со стволами

Пятница

10:00 На ножах. 10-я серия.

11:00 На ножах. Санкт-Петербург. Sorry Daddy.

12:00 На ножах. Астрахань. Дворик.

13:00 На ножах. Тольятти. Супер Рон.

14:10 Мир наизнанку. Южная Америка. Родео со злейшими быками и скачки на ламах.

15:10 Мир наизнанку. Бразилия. Катастрофа в городе железной руды Брумадинью.

16:10 Мир наизнанку. Бразилия. Балерина Тайна Маранга.

17:20 Мир наизнанку. Бразилия. Юный футбольный гений Маркиньо.

18:30 Мир наизнанку. Бразилия. Пустыня "Ленсойc-Мараньенсес".

19:40 Мир наизнанку. Китай. Внутренняя Монголия.

20:50 Мир наизнанку. Китай. Китайская медицина 2.

21:50 Мир наизнанку. Китай. Медузы.

22:50 Мир наизнанку. Китай. Парадоксы Китая.

23:50 Дикари. Вьетнам.

Культура

10:00 "Обыкновенный концерт" с Эдуардом Эфировым

10:25 Передвижники. Иван Похитонов.

10:55 Трембита

12:30 Эрмитаж. В сарафане и кокошнике.

12:55 В царстве белоголового лангура

13:50 Эффект бабочки. Шампольон. Загадка камня.

14:20 Церемония вручения VII Всероссийской премии "За верность науке"

16:20 Вылет задерживается

17:40 Ксения — дочь Ксении...

18:20 "Старший сын" молодого драматурга

19:00 Отцы и дети. Михаил Посохин.

19:30 Энциклопедия загадок. Северная прародина человечества.

20:00 Профессия: репортер

22:00 Агора

23:00 Клуб "Шаболовка, 37". Оркестр Optimystica и группа Mgzavrebi.