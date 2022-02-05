Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами

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Согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. В феврале у россиян будет только один праздничный выходной – 23 февраля, однако уже в марте граждане смогут побольше отдохнуть.

День защитника Отечества является официальным государственным праздником, который ежегодно проходит 23 февраля. В 2022 году он выпадает на среду и не будет сопровождаться длинными выходными.

Праздничные и выходные дни в феврале определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

В феврале 2022 года россиян ждёт девять выходных:

5–6 февраля (выходные);

12–13 февраля (выходные);

20–21 февраля (выходные);

23 февраля (День защитника Отечества);

26–27 февраля (выходные).

Первые длинные выходные будут в марте: каникулы продлятся с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Каникулы в мае начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм опубликовал православный календарь: когда начнётся Масленица и когда Великий пост по церковному календарю. Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь, сокращённые дни и перенос выходных. Также Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества, 23 февраля.