Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами

Фото Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами
Фото Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. В феврале у россиян будет только один праздничный выходной – 23 февраля, однако уже в марте граждане смогут побольше отдохнуть.

День защитника Отечества является официальным государственным праздником, который ежегодно проходит 23 февраля. В 2022 году он выпадает на среду и не будет сопровождаться длинными выходными.

Фото Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами 2

Праздничные и выходные дни в феврале определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Фото Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами 3

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

В феврале 2022 года россиян ждёт девять выходных:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Первые длинные выходные будут в марте: каникулы продлятся с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Фото Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами 4

Каникулы в мае начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Ранее Сиб.фм опубликовал православный календарь: когда начнётся Масленица и когда Великий пост по церковному календарю. Как отдыхаем в 2022 году: производственный календарь, сокращённые дни и перенос выходных. Также Минтруд дал разъяснения, как отдыхаем на День защитника Отечества, 23 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

отдых
Новосибирская область
календарь
февраль
март
длинные выходные
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19302
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
12989
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
12038
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8326
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7389
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7324
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
6891
«Пусть эта гадина сидит, сколько положено»: сбитый насмерть таксистом Uber 86-летний пенсионер оказался военным штурманом