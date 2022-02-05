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Драка двух новосибирцев на АЗС попала на видео

Фото Драка двух новосибирцев на АЗС попала на видео
Фото Драка двух новосибирцев на АЗС попала на видео

Фото и видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске два автомобилиста устроили кулачный бой на территории автозаправочной станции.

Драка двух новосибирских автолюбителей на АЗС попала в объектив видеорегистратора. Запись опубликована в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео запечатлен вход в павильон АЗС, расположенной на кольце «Автопарка» в Дзержинском районе Новосибирска. Ко входу подъезжает автомобиль, к которому быстро подходит мужчина. Из салона выходит водитель, который сразу вступает с подошедшим в перепалку. Затем водитель вытаскивает газовый баллончик и брызгает в лицо оппоненту. Начинается драка.

«Предположительно, поводом для потасовки послужил дорожный конфликт между мужчинами, оставшийся за кадром», — сообщил автор видео.

Драка не выявила сильнейшего: мужчины потолкавшись и попинав друг друга в результате разошлись. Пользователи соцсети, оценив увиденное, отметили, что газовый баллончик, который предназначен для защиты, в этом случае был использован для нападения.

«А за баллон можно и на хулиганку попасть. Ему ничто не угрожало, когда он его применял», — отметил пользователь Александр Негодяев.

«Все-таки лопата как-то надёжнее будет», — подшутила Ирина Семунина.

«Победила дружба», — подвёл итог другой пользователь.

Напомним, в декабре несколько новосибирцев подрались из-за места на парковке.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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