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общество

Филолог из Новосибирска опровергла слухи о деградации русского языка

Фото Филолог из Новосибирска опровергла слухи о деградации русского языка
Фото Филолог из Новосибирска опровергла слухи о деградации русского языка

Фото Pixabay

Далеко не все новые слова, вошедшие в оборот русского языка в последние несколько лет, приживутся на долгое время, заявила филолог Галина Мандрикова.

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Галина Мандрикова в интервью «Ведомостям Законодательного Собрания НСО» рассказала, развивается или деградирует русский язык.

Эксперт пояснила, что обилие новых слов в русском языке из сфер экономики и IT создаёт ложное впечатление о гибели языка или его ухудшении. Однако Мандрикова пояснила, что новые слова сначала заимствуются, а потом либо укореняются в языке, либо выходят из оборота.

«Приживутся в языке далеко не все: 1990-х были «ваучер» и «консенсус», и они вышли из употребления. Так было и во времена Петра I», — отметила филолог.

По ее словам, некоторые термины со временем «руссифицируются»: например, от заимствованного «троолинг» уже образовались слова «троллить», «тролли» и другие.

Мандрикова добавила, что современники говорят более короткими предложениями, чем люди, жившие в России 100 лет назад, а у одного слова теперь может появиться несколько значений.

Напомним, ранее новосибирцы рассказали об «идиотизмах» в речи, которые раздражают.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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