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Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску

Фото Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
Фото Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску

Vk.com / incident_nsk

Голый парень прокатился по Новосибирску на капоте «Волги» и попал на видео.

Жители Новосибирска заметили голого мужчину на капоте «Волги». Неизвестный на капоте автомобиля прокатился по Кропоткина и Ипподромской магистрали. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел днем в субботу. Новосибирцы заметили голого мужчину, который на капоте «Волги» катается по городу. Автомобиль, зарегистрированный в Алтайском крае, проехал по улице Кропоткина, затем по Ипподромской магистрали. Свидетельницей «голого шоу» возле ТЦ «Атриум» стала жительница Новосибирска. Она сняла происходящее на камеру мобильного телефона: «Он без трусов! Такого я еще не видела». Соответствующие кадры опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсетях.

Между тем, правилами ПДД запрещается перевозка людей вне кабины легкового автомобиля. Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту. Водителю «Волги», катающему голого пассажира на капоте, грозит административная ответственность.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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