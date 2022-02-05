«Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей

Фото из Instagram-аккаунта Вероники, скриншоты из приложений Делимобиль и Cars7, фото с сайта pixabay.com

Новосибирский блогер рассказала, почему перешла на аренду машин, удобен ли каршеринг в повседневной жизни, и какие проблемы могут возникнуть в поездках на арендованных автомобилях.

Блогер из Новосибирска, мама троих детей Вероника продала семейный автомобиль в мае 2021 года.

«Мне понравилось быть пешеходом: наконец-то набирается норма шагов, плюс проводишь много времени на улице вне зависимости от погоды — практически одни плюсы».

Но после того, как Вероника с семьёй переехали, добираться до детского сада с двумя детьми стало сложнее.

«Ездить на автобусе очень просто, когда ты один; но если тебе, да ещё и зимой, необходимо тащить на себе карапузов — это превращается в квест и забег по утрам», — объяснила девушка.

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По мнению Вероники, автомобили сейчас почти не доступны большинству людей.

«Во-первых, они взлетели в цене; а во-вторых, машину необходимо обслуживать, заправлять, страховать и покупать резину. Не все могут себе это позволить», —

пояснила свою позицию девушка.

Тогда Вероника решила: пора изучать каршеринг. Зарегистрироваться в сервисах и использовать автомобиль может любой совершеннолетний гражданин с регистрацией в РФ, который имеет права категории B.

«Я не любитель сложных махинаций, поэтому не знаю, возможна ли поездка человека без прав. Наши люди могут обмануть кого угодно, даже сами себя. Но, конечно, если обман вскрывается — получат по заслугам», — считает она.

По мнению Вероники, у каршеринга достаточно достоинств, поэтому сейчас она использует два сервиса аренды автомобилей: Делимобиль и Cars7.

«Нет обязанности обслуживать автомобиль: сел, проехал сколько требуется, и оставил. При этом можно поездить на абсолютно разных автомобилях, от супер-эконома до премиума», —

рассказала о плюсах девушка.

Водитель подчеркнула: главное — соблюдать правила: ездить без штрафов, а также оставлять автомобили в зонах парковки, в разрёшенных по ПДД местам.

Выделила девушка и ряд сложностей.

«Не всегда авто рядом, но сервис покажет ближайшую машину», — указала она. Отметила Вероника и периодические перебои с геолокацией. «Авто не всегда корректно обозначено на карте, и приходится поискать — проблемы с этим есть в Cars7», — уточнила она.

Перед тем, как начать поездку, водителю следует тщательно осматривает автомобиль: зафиксировать повреждения, грязный кузов или салон.

«Если в салоне грязь, мусор, это тоже прикладывается к отчёту перед поездкой. Если авто тебя не устраивает, просто отменяешь бронь», — разъяснила правила девушка.

По её словам, если в автомобиле случилась поломка, пользователю помогут в службе поддержки.

«Все правила и часто задаваемые вопросы есть в приложениях», — дополнила она.

В случае, если водитель получает штраф, обозначенную сумму спишут с его счёта. А вот в ситуациях с ДТП может быть несколько вариантов развития событий.

«Всё зависит от того, кто же виноват в аварии. Все автомобили застрахованы, но если повреждения оцениваются свыше 30 000 — разницу оплатит виновник», — объяснила девушка.

Тарифы в сервисах аренды автомобилей можно подобрать под множество запросов.

«Бывают по минутам, часам, суткам. Есть проездные тарифы — это фиксированные суммы, когда ты рассчитываешь проезд из пункта А в точку Б», —

пояснила Вероника.

Минимальная стоимость начинается от 6 рублей за минуту езды. Финальная цена будет зависеть не только от времени в дороге, но также класса автомобиля.

Как рассказала Вероника, в Новосибирске самые распространённые модели — Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

«Мне приятнее ездить на «Солярисе»: в нём как будто больше места, и он лучше себя ведёт, по моему субъективному мнению», — поделилась своим предпочтением водитель.

При этом попасться может как более новый автомобиль, так и вариант «похуже».

«Самые экономные Ravon: маневренные и быстрые малолитражки», — дополнила Вероника.

Доступны в Новосибирске и автомобили других классов. «Можно прокатиться на Hyundai Creta и Hyundai Creta 2, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Taos, Renault Kaptur, Mercedes GLC.

«Мерседес» мне ещё не попадался», — рассказала девушка.

Она пояснила: все автомобили, аренда которых стоит дороже — более комфортные, а также не брендированы наклейками сервисов.

Вероника уточнила, что в приложениях можно найти даже грузовые машины с механической системой управления.

«Каршеринг — классная альтернатива своему авто.

Ты не заморачиваешься с хранением, мытьём, заправкой, ремонтом, страховкой...

Но если нет автомобиля в твоём районе, то придётся ехать на такси или на общественном транспорте», — резюмировала водитель.

Напомним, ранее Вероника рассказывала Сиб.фм о своём участии в шоу «Модель XL» — полный текст интервью можно прочитать здесь.