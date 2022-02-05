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общество

«Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей
Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей

Фото из Instagram-аккаунта Вероники, скриншоты из приложений Делимобиль и Cars7, фото с сайта pixabay.com

Новосибирский блогер рассказала, почему перешла на аренду машин, удобен ли каршеринг в повседневной жизни, и какие проблемы могут возникнуть в поездках на арендованных автомобилях.

Блогер из Новосибирска, мама троих детей Вероника продала семейный автомобиль в мае 2021 года.

«Мне понравилось быть пешеходом: наконец-то набирается норма шагов, плюс проводишь много времени на улице вне зависимости от погоды — практически одни плюсы».

Но после того, как Вероника с семьёй переехали, добираться до детского сада с двумя детьми стало сложнее.

«Ездить на автобусе очень просто, когда ты один; но если тебе, да ещё и зимой, необходимо тащить на себе карапузов — это превращается в квест и забег по утрам», — объяснила девушка.

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Публикация от Ешь🍔Катай🏍️Рожай🤱 (@vermillion6)

По мнению Вероники, автомобили сейчас почти не доступны большинству людей.

«Во-первых, они взлетели в цене; а во-вторых, машину необходимо обслуживать, заправлять, страховать и покупать резину. Не все могут себе это позволить», —

пояснила свою позицию девушка.

Тогда Вероника решила: пора изучать каршеринг. Зарегистрироваться в сервисах и использовать автомобиль может любой совершеннолетний гражданин с регистрацией в РФ, который имеет права категории B.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 2

«Я не любитель сложных махинаций, поэтому не знаю, возможна ли поездка человека без прав. Наши люди могут обмануть кого угодно, даже сами себя. Но, конечно, если обман вскрывается — получат по заслугам», — считает она.

По мнению Вероники, у каршеринга достаточно достоинств, поэтому сейчас она использует два сервиса аренды автомобилей: Делимобиль и Cars7.

«Нет обязанности обслуживать автомобиль: сел, проехал сколько требуется, и оставил. При этом можно поездить на абсолютно разных автомобилях, от супер-эконома до премиума», —

рассказала о плюсах девушка.

Водитель подчеркнула: главное — соблюдать правила: ездить без штрафов, а также оставлять автомобили в зонах парковки, в разрёшенных по ПДД местам.

Выделила девушка и ряд сложностей.

«Не всегда авто рядом, но сервис покажет ближайшую машину», — указала она. Отметила Вероника и периодические перебои с геолокацией. «Авто не всегда корректно обозначено на карте, и приходится поискать — проблемы с этим есть в Cars7», — уточнила она.

Перед тем, как начать поездку, водителю следует тщательно осматривает автомобиль: зафиксировать повреждения, грязный кузов или салон.

«Если в салоне грязь, мусор, это тоже прикладывается к отчёту перед поездкой. Если авто тебя не устраивает, просто отменяешь бронь», — разъяснила правила девушка.

По её словам, если в автомобиле случилась поломка, пользователю помогут в службе поддержки.

«Все правила и часто задаваемые вопросы есть в приложениях», — дополнила она.

В случае, если водитель получает штраф, обозначенную сумму спишут с его счёта. А вот в ситуациях с ДТП может быть несколько вариантов развития событий.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 3

«Всё зависит от того, кто же виноват в аварии. Все автомобили застрахованы, но если повреждения оцениваются свыше 30 000 — разницу оплатит виновник», — объяснила девушка.

Тарифы в сервисах аренды автомобилей можно подобрать под множество запросов.

«Бывают по минутам, часам, суткам. Есть проездные тарифы — это фиксированные суммы, когда ты рассчитываешь проезд из пункта А в точку Б», —

пояснила Вероника.

Минимальная стоимость начинается от 6 рублей за минуту езды. Финальная цена будет зависеть не только от времени в дороге, но также класса автомобиля.

Как рассказала Вероника, в Новосибирске самые распространённые модели — Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

«Мне приятнее ездить на «Солярисе»: в нём как будто больше места, и он лучше себя ведёт, по моему субъективному мнению», — поделилась своим предпочтением водитель.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 4

При этом попасться может как более новый автомобиль, так и вариант «похуже».

«Самые экономные Ravon: маневренные и быстрые малолитражки», — дополнила Вероника.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 5

Доступны в Новосибирске и автомобили других классов. «Можно прокатиться на Hyundai Creta и Hyundai Creta 2, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Taos, Renault Kaptur, Mercedes GLC.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 6

«Мерседес» мне ещё не попадался», — рассказала девушка.

Она пояснила: все автомобили, аренда которых стоит дороже — более комфортные, а также не брендированы наклейками сервисов.

Вероника уточнила, что в приложениях можно найти даже грузовые машины с механической системой управления.

Фото «Классная альтернатива»: блогер из Новосибирска рассказала о плюсах и минусах аренды каршеринг-автомобилей 7

«Каршеринг — классная альтернатива своему авто.

Ты не заморачиваешься с хранением, мытьём, заправкой, ремонтом, страховкой...

Но если нет автомобиля в твоём районе, то придётся ехать на такси или на общественном транспорте», — резюмировала водитель.

Напомним, ранее Вероника рассказывала Сиб.фм о своём участии в шоу «Модель XL» — полный текст интервью можно прочитать здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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