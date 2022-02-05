Нападение собак, взрывной рост заражений коронавирусом, новосибирцы на Олимпиаде в Пекине: главные новости недели на Сиб.фм

Фото Сиб.фм, пресс-службы ГУ МВД по Новосибиркой области

Жестокость домашних животных и их хозяев, жадный полицейский, присвоивший 90 банок тушёнки, и смерть на стройке четвертого моста – рассказываем о самых резонансных событиях, произошедших в Новосибирской области, с 31 января по 4 февраля.

Прошедшая рабочая неделя запомнится новосибирцам несколькими громкими происшествиями, началом вакцинации подростков и началом олимпиады. Ниже обо всём подробнее.

Заморозили насмерть

Неделя началась с вопиющего случая человеческой жестокости. Жительница Новосибирска Наталья рассказала в соцсетях, что в районе жилмассива «Восточный» в Октябрьском районе Новосибирска она нашла труп собаки, привязанный к столбу. Женщина предположила, что таким образом с домашним животным могли расправиться его хозяева.

Она попросила всех неравнодушных поделиться информацией о возможных владельцах собаки и через некоторое время сообщила, что выяснила, где они живут. В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается полиция.

Йоханнес Бё vs . Серохвостов

Звезда биатлона из Норвегии Йоханнес Бё подшутил над молодым россиянином Даниилом Серохвостовым. Оба участвуют в Олимпийских Играх в Пекине и являются претендентами на золотую медаль.

Россиянин опубликовал на своей странице в Instagram видео случайной встречи с норвежцем после тренировки. На записи Бё недоумевает, является ли Серохвостов «новой русской звездой» и шутя говорит, что у него «ноги дрожат от страха». Россиянин в свою очередь прокомментировал слова норвежца, подчеркнув, что тот, похоже, действительно «боится».

Присвоил тушёнку коллег

Силовики направили в суд дело о присвоении 90 банок тушёнки. Провизию забрал себе заместитель начальника полиции отдела МВД России по Черепановскому району несмотря на то, что тушёнка предназначалась для сотрудников полиции, отправлявшихся в служебную командировку.

Правоохранителям также удалось собрать доказательства еще нескольких преступлений со стороны влиятельного полицейского: так, однажды он «замял» уголовное дело о стрельбе из карабина по людям и приказал сотруднику ДПС не составлять протокол на пойманного водителя грузовика, который не имел права находиться за рулём.

Обвиняемого уволили из органов внутренних дел, теперь его будет судить Черепановский суд.

Незаконная охота

Еще двух полицейских в Новосибирской области отправили под домашний арест после незаконной охоты на косуль.

Известно, что мужчины работали в должности уполномоченных участковых полиции. Вместе со своим знакомым полицейские отправились в охотничьи угодья в 7 километрах от села Васильевка в Венгеровском районе. Передвигались они на снегоходах, с собой имели охотничьи ружья. В результате мужчины застрелили не менее 9 сибирских косуль, при том что в это время на них запрещено охотиться. Журналисты выяснили, что один из полицейских занимается поставкой мяса диких животных в рестораны.

Возбуждено уголовное дело. По статье УК им грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Подростков на прививку

В Новосибирской области началась вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. По состоянию на 1 февраля в регионе привили 90 детей.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина рассказала, что для прохождения вакцинации подросткам до 15 лет необходимо согласие родителей и заявление от них. Дети старше 15 лет могут написать заявление самостоятельно.

По словам Шалыгиной, на данный момент у подростков, прошедших вакцинацию, не наблюдается каких-либо осложнений.

Смерть на стройке 4-го моста

1 февраля, на стройке четвёртого моста через Обь в Новосибирске произошла трагедия: рабочий разбился насмерть, сорвавшись с высоты.

Погиб бетонщик ООО «ПФ «ВИС» Евгений Губеев, он упал с высоты примерно 60 метров. Получил травмы, несовместимые с жизнью. Сиб.фм связался с родственниками погибшего, которые рассказали, что мужчина работал, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

Погибла после нападения любимых питомцев

В городе Тогучин Новосибирской области 54-летняя заводчица американских бульдогов скончалась после нападения любимых питомцев. Окровавленное тело женщины обнаружила её дочь. По предварительной версии, 45-килограммовые собаки напали на хозяйку в тот момент, когда она пыталась разнятьдерущихся собак. В результате женщина получила серьезные травмы: у нее оказались изодраны лицо, шея и грудь.

Знающие заводчицу эксперты заявили, что женщина не занималась дрессировкой питомцев, поэтому нападение питомцев было делом времени. Выяснением обстоятельств трагедии сегодня занимаются полицейские.

Коронавирус наступает

Взрывной рост заражения коронавирусом зарегистрирован в Новосибирской области. На момент 4 февраля в регионе суточный прирост заболевших COVID-19 оценивается в более 1800 случаев – это почти в 6 раз больше суточных показателей, чем неделю назад.

Ранее правительство Новосибирской области одобрило введение новых ограничений по COVID-19, идёт подготовка соответствующего постановления. Ожидается, что документ будет подписан на следующей неделе.

Олимпиада стартовала. Новосибирцы, вперёд!

Наконец, событие недели всемирного масштаба – старт Зимних Олимпийских Игр в Пекине. В соревнованиях примут участие четверо новосибирцев – все они показали впечатляющие результаты на международных турнирах в преддверии Олимпиады.

Биатлонист Даниил Серохвостов ярко проявил себя на этапах Кубка мира, завоевав серебряную медаль, бобслеист Михаил Мордасов стал призёром мировых первенств и чемпионата Европы, биатлонистка Евгения Буртасова завоевала две золотые медали на европейском первенстве, сноубордистка Мария Васильцова возглавила российскую сборную в дисциплине сноуборд-кросс. Все четверо прочно закрепились в основном составе национальной сборной.