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Нашествие крыс перепугало жителей Академгородка в Новосибирске

Фото Нашествие крыс перепугало жителей Академгородка в Новосибирске
Фото Нашествие крыс перепугало жителей Академгородка в Новосибирске

Фото и видео из группы "Мой. Советский" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Советского района Новосибирска заявили, что крысы уже «выжили» собак и никого не боятся.

Обилие крыс на улице пугает прохожих в Советском районе Новосибирска. Об этом заявили подписчики сообщества «Мой. Советский» в социальной сети «ВКонтакте».

Крысы вылезли из канализации на перекрёстке улиц Демакова и Российской, сообщает автор поста. Он подчеркнул, что грызуны уже «выжили собак» и свободно бегают по улице.

«Мимо ходят люди, но эти никого не боятся. В Академгородке не только ручные белки, но и крысы!» — говорится в сообщении.

Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что нашествие крыс – результат борьбы жителей многоэтажек см кошками, живущими в подвалах. По совам знатоков, там, где живет популяция кошек, крысы обитать не будут. При этом многие подчеркнули, что обилие крыс на городских улицах – потенциальная опасность для людей подхватить инфекцию.

Напомним, ранее видео с мертвыми крысами шокировало новосибирцев.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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