Нашествие крыс перепугало жителей Академгородка в Новосибирске

Фото и видео из группы "Мой. Советский" в соцсети "ВКонтакте"
Жители Советского района Новосибирска заявили, что крысы уже «выжили» собак и никого не боятся.
Обилие крыс на улице пугает прохожих в Советском районе Новосибирска. Об этом заявили подписчики сообщества «Мой. Советский» в социальной сети «ВКонтакте».
Крысы вылезли из канализации на перекрёстке улиц Демакова и Российской, сообщает автор поста. Он подчеркнул, что грызуны уже «выжили собак» и свободно бегают по улице.
«Мимо ходят люди, но эти никого не боятся. В Академгородке не только ручные белки, но и крысы!» — говорится в сообщении.
Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что нашествие крыс – результат борьбы жителей многоэтажек см кошками, живущими в подвалах. По совам знатоков, там, где живет популяция кошек, крысы обитать не будут. При этом многие подчеркнули, что обилие крыс на городских улицах – потенциальная опасность для людей подхватить инфекцию.
Напомним, ранее видео с мертвыми крысами шокировало новосибирцев.
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