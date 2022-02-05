Новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду

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Агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала, как правильно выбрать землю под рассаду.

Новосибирский агроном Людмила Шубина объяснила, как выбрать землю под рассаду или подготовить ее самостоятельно.

«Я считаю, покупать готовый грунт в магазине – это неправильно», – заявила Людмила Шубина.

Кандидат сельскохозяйственных наук объяснила, что для рассады лучше подготовить грунт самостоятельно. Взять его можно с огорода или подлеска. Для того чтобы грунт получился идеальным, его нужно взять с абсолютно чистого участка с дерном – многолетними травами. При этом предпочтительно, чтобы в этой местности росли бобовые культуры. Самое лучшее место для взятия земли под рассаду – смесь злаковых и бобовых.

Агроном посоветовала смешать грунт один к одному с перегноем либо огородной землей. Кроме того, туда можно добавить рыхлого торфа. Почву стоит хранить при минусовой температуре, например, на балконе или на улице. В феврале землю нужно занести домой, чтобы она растаяла, затем снова вынести на мороз. Двукратное размораживание и оттаивание земли поспособствует ее хорошей структуризации. Кроме того, это позволит «взбодрить» почву и сделать ее питательные вещества более доступными. Также во время повторного замораживания погибнет патогенная микрофлора, передает АиФ-Новосибирск. А вот прожаривать и пропаривать почву нельзя, это убьет в ней жизнь.