Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду

Фото Новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду
Фото Новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду

Pixabay.com

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала, как правильно выбрать землю под рассаду.

Новосибирский агроном Людмила Шубина объяснила, как выбрать землю под рассаду или подготовить ее самостоятельно.

«Я считаю, покупать готовый грунт в магазине – это неправильно», – заявила Людмила Шубина.

Кандидат сельскохозяйственных наук объяснила, что для рассады лучше подготовить грунт самостоятельно. Взять его можно с огорода или подлеска. Для того чтобы грунт получился идеальным, его нужно взять с абсолютно чистого участка с дерном – многолетними травами. При этом предпочтительно, чтобы в этой местности росли бобовые культуры. Самое лучшее место для взятия земли под рассаду – смесь злаковых и бобовых.

Агроном посоветовала смешать грунт один к одному с перегноем либо огородной землей. Кроме того, туда можно добавить рыхлого торфа. Почву стоит хранить при минусовой температуре, например, на балконе или на улице. В феврале землю нужно занести домой, чтобы она растаяла, затем снова вынести на мороз. Двукратное размораживание и оттаивание земли поспособствует ее хорошей структуризации. Кроме того, это позволит «взбодрить» почву и сделать ее питательные вещества более доступными. Также во время повторного замораживания погибнет патогенная микрофлора, передает АиФ-Новосибирск. А вот прожаривать и пропаривать почву нельзя, это убьет в ней жизнь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19346
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13038
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
12077
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8416
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7440
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна многоэтажки на школьницу
7336
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
6921
«Пусть эта гадина сидит, сколько положено»: сбитый насмерть таксистом Uber 86-летний пенсионер оказался военным штурманом