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общество

Новосибирцев предупредили о падающих сосульках

Фото Новосибирцев предупредили о падающих сосульках
Фото Новосибирцев предупредили о падающих сосульках

Pixabay.com

МЧС выступило с предостережением для граждан. Ведомство напомнило об опасности сосулек.

Спасатели попросили новосибирцев быть внимательнее, когда они идут рядом со зданиями, с которых могут упасть сосульки. А руководителей учреждений и управляющих компаний МЧС напомнило о необходимости убирать крыши.

В МЧС России по Новосибирской области напомнили о простых правилах безопасности. Спасатели призвали новосибирцев держаться подальше от зданий, на крышах и балконах которых заметны снежно-ледяные глыбы.

Чаще всего опасные для людей и припаркованных автомобилей сосульки появляются в конце февраля и в марте, но из-за перепадов температуры воздуха могут появиться уже на этих выходных.

В ведомстве напомнили руководителям всех учреждений и управляющих компаний о необходимости вовремя проверять крыши относящихся к ним зданий и очищать их от снега и льда.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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