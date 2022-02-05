Новосибирцев предупредили о падающих сосульках

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МЧС выступило с предостережением для граждан. Ведомство напомнило об опасности сосулек.
Спасатели попросили новосибирцев быть внимательнее, когда они идут рядом со зданиями, с которых могут упасть сосульки. А руководителей учреждений и управляющих компаний МЧС напомнило о необходимости убирать крыши.
В МЧС России по Новосибирской области напомнили о простых правилах безопасности. Спасатели призвали новосибирцев держаться подальше от зданий, на крышах и балконах которых заметны снежно-ледяные глыбы.
Чаще всего опасные для людей и припаркованных автомобилей сосульки появляются в конце февраля и в марте, но из-за перепадов температуры воздуха могут появиться уже на этих выходных.
В ведомстве напомнили руководителям всех учреждений и управляющих компаний о необходимости вовремя проверять крыши относящихся к ним зданий и очищать их от снега и льда.
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