Программа Олимпиады-2022 в Пекине – полное расписание соревнований

Сиб.фм, yandex.ru, официальный сайт ОКР, pixabay.com

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Спортсмены из 92 стран разыграют 109 комплектов медалей. ТВ-трансляции из Китая покажут федеральные каналы: Первый, «Россия-1» и «Матч ТВ». Полное расписание соревнований – в материале Сиб.фм.

Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт в пятницу, 4 февраля, а церемония закрытия – в воскресенье, 20 февраля. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА. Трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиад делят между собой по очереди два главных телеканала России. Открытие Игр транслирует Первый канал, а закрытие 20 февраля покажут на «России-1».

Полное расписание Олимпийский игр по московскому времени:

4 февраля, пятница

05:02 Фигурное катание (командные соревнования, мужчины, короткая программа)

06:41 Фигурное катание (командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец)

08:22 Фигурное катание (командные соревнования, пары, короткая программа)

5 февраля, суббота

10:45 Лыжные гонки (женщины, скиатлон, 15 км)

11:30 Конькобежный спорт (женщины, 3000 м)

12:00 Биатлон (смешанная эстафета 4х6 км)

14:35 Прыжки на лыжах с трамплина (женщины, нормальный трамплин). Финал

15:40 Фристайл (мужчины, могул). Финал 3

16:26 Шорт-трек (смешанная эстафета 2000 м). Финал А

6 февраля, воскресенье

04:30 Сноуборд (женщины, слоупстайл). Финал

04:37 Фигурное катание (командные соревнования, женщины, короткая программа)

06:00 Горнолыжный спорт (мужчины, скоростной спуск)

06:57 Фигурное катание (командные соревнования, мужчины, произвольная программа)

10:00 Лыжные гонки (мужчины, скиатлон, 30 км)

11:30 Конькобежный спорт (мужчины, 5000 м)

15:00 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, нормальный трамплин). Финал

15:40 Фристайл (женщины, могул). Финал 3

16:15 Санный спорт (мужчины, одиночки). 4-й заезд

7 февраля, понедельник

04:22 Фигурное катание (командные соревнования, пары, произвольная программа)

05:36 Фигурное катание (командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец)

06:42 Фигурное катание (командные соревнования, женщины, произвольная программа)

07:00 Сноуборд (мужчины, слоупстайл). Финал

08:45 Горнолыжный спорт (женщины, гигантский слалом). 2-я попытка

11:30 Конькобежный спорт (женщины, 1500 м)

12:00 Биатлон (женщины, индивидуальная гонка, 15 км)

15:46 Шорт-трек (женщины, 500 м). Финал A

15:51 Прыжки на лыжах с трамплина (смешанные командные соревнования). Финал

15:58 Шорт-трек (мужчины, 1000 м). Финал A

8 февраля, вторник

04:22 Фигурное катание (мужчины, короткая программа)

05:00 Фристайл (женщины, биг-эйр). Финал

06:00 Горнолыжный спорт (мужчины, супергигант)

09:05 Керлинг (смешанные пары). Матч за бронзовые награды

10:36 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Малый финал

10:41 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Большой финал

10:43 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Малый финал

10:48 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Большой финал

11:30 Биатлон (мужчины, индивидуальная гонка, 20 км)

13:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1500 м)

14:47 Лыжные гонки (женщины, спринт, свободный стиль). Финал

15:00 Лыжные гонки (мужчины, спринт, свободный стиль). Финал

15:05 Керлинг (смешанные пары). Финал

16:35 Санный спорт (женщины, одиночки). 4-й заезд

9 февраля, среда

06:00 Фристайл (мужчины, биг-эйр). Финал

08:45 Горнолыжный спорт (женщины, слалом). 2-я попытка

10:50 Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс). Большой финал

14:00 Лыжное двоеборье (нормальный трамплин + 10 км, гонка)

16:20 Шорт-трек (мужчины, 1500 м). Финал A

16:35 Санный спорт (мужчины, двойки). 2-й заезд

10 февраля, четверг

04:30 Сноуборд (женщины, хафпайп). Финал

04:37 Фигурное катание (мужчины, произвольная программа)

09:15 Горнолыжный спорт (мужчины, комбинация, слалом)

10:00 Лыжные гонки (женщины, 10 км, классический стиль)

10:20 Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс). Большой финал

14:50 Фристайл (смешанные команды, акробатика). Финал 2

15:00 Конькобежный спорт (женщины, 5000 м)

16:30 Санный спорт (смешанная эстафета)

11 февраля, пятница

04:30 Сноуборд (мужчины, хафпайп). Финал

06:00 Горнолыжный спорт (женщины, супергигант)

10:00 Лыжные гонки (мужчины, 15 км, классический стиль)

11:00 Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м)

12:00 Биатлон (женщины, спринт 7,5 км)

15:43 Шорт-трек (женщины, 1000 м). Финал A

16:55 Скелетон (мужчины). 4-й заезд

12 февраля, суббота

05:55 Сноуборд (смешанные команды, сноуборд-кросс). Большой финал

10:30 Лыжные гонки (женщины, эстафета 4x5 км)

11:53 Конькобежный спорт (мужчины, 500 м)

12:00 Биатлон (мужчины, спринт, 10 км)

14:07 Фигурное катание (танцы на льду, ритм-танец)

15:00 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин). Финал

16:55 Скелетон (женщины). 4-й заезд

13 февраля, воскресенье

08:45 Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом). 2-я попытка

10:00 Лыжные гонки (мужчины, эстафета 4х10 км)

12:00 Биатлон (женщины, гонка преследования, 10 км)

13:45 Биатлон (мужчины, гонка преследования, 12,5 км)

14:44 Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 м). Финал A

15:14 Шорт-трек (мужчины, 500 м). Финал A

16:56 Конькобежный спорт (женщины, 500 м)

14 февраля, понедельник

04:22 Фигурное катание (танцы на льду, произвольный танец)

04:30 Фристайл (женщины, слоупстайл). Финал

06:00 Бобслей (женщины, монобоб). 4-й заезд

15:00 Фристайл (женщины, акробатика). Финал 2

15:06 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, командные соревнования). Финал

15 февраля, вторник

04:30 Сноуборд (женщины, биг-эйр). Финал

04:30 Фристайл (мужчины, слоупстайл). Финал

06:00 Горнолыжный спорт (женщины, скоростной спуск)

08:00 Сноуборд (мужчины, биг-эйр). Финал

11:22 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал B

11:28 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал A

11:41 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал B

11:47 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал A

12:00 Биатлон (мужчины, эстафета 4x7,5 км)

13:08 Фигурное катание (женщины, короткая программа)

14:00 Лыжное двоеборье (большой трамплин + 10 км, гонка)

16:50 Бобслей (мужчины, двойки). 4-й заезд

16 февраля, среда

08:45 Горнолыжный спорт (мужчины, слалом). 2-я попытка

10:45 Биатлон (женщины, эстафета 4x6 км)

14:00 Лыжные гонки (женщины, командный спринт, классический стиль). Финал

14:30 Лыжные гонки (мужчины, командный спринт, классический стиль). Финал

14:30 Хоккей (женщины). Матч за бронзовые награды

15:00 Фристайл (мужчины, акробатика). Финал 2

15:44 Шорт-трек (мужчины, эстафета 5000 м). Финал A

16:18 Шорт-трек (женщины, 1500 м). Финал A

17 февраля, четверг

07:10 Хоккей (женщины, финал)

09:00 Горнолыжный спорт (женщины, комбинация, слалом)

10:20 Фристайл (женщины, ски-кросс). Большой финал

11:30 Конькобежный спорт (женщины, 1000 м)

13:08 Фигурное катание (женщины, произвольная программа)

14:00 Лыжное двоеборье (командные соревнования, эстафета 4х5 км)

18 февраля, пятница

04:30 Фристайл (женщины, ски-хафпайп). Финал

09:05 Керлинг (мужчины). Матч за бронзовые награды

11:05 Фристайл (мужчины, ски-кросс). Большой финал

11:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1000 м)

12:00 Биатлон (мужчины, масс-старт, 15 км)

13:38 Фигурное катание (пары, короткая программа)

19 февраля, суббота

04:30 Фристайл (мужчины, ски-хафпайп). Финал

07:37 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Малый финал

07:46 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Большой финал

09:00 Лыжные гонки (мужчины, масс-старт, 50 км, свободный стиль)

09:05 Керлинг (мужчины). Финал

11:30 Конькобежный спорт (мужчины, масс-старт). Финал

12:00 Биатлон (женщины, масс-старт, 12,5 км)

12:00 Конькобежный спорт (женщины, масс-старт). Финал

14:08 Фигурное катание (пары, произвольная программа)

15:05 Керлинг (женщины). Матч за бронзовые награды

16:10 Хоккей (мужчины). Матч за бронзовые награды

16:30 Бобслей (женщины, двойки). 4-й заезд

20 февраля, воскресенье

04:05 Керлинг (женщины). Финал

06:20 Бобслей (мужчины, четверки). 4-й заезд

07:00 Фигурное катание (показательные выступления)

07:10 Хоккей (мужчины). Финал

09:30 Лыжные гонки (женщины, масс-старт, 30 км, свободный стиль)

15:00 Церемония закрытия

Напомним, что в окончательную заявку сборной России вошли 4 новосибирских спортсмена – Мария Васильцова (сноуборд), Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов (биатлон) и Михаил Мордасов (бобслей).

Расписание соревнований, в которых могут принять участие новосибирские атлеты:

БИАТЛОН (время новосибирское)

7 февраля, 16:00 Индивидуальная гонка, женщины

8 февраля, 15:30 Индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля, 16:00 Спринт, женщины

12 февраля, 16:00 Спринт, мужчины

13 февраля, 16:00 Пасьют, женщины

13 февраля, 17:45 Пасьют, мужчины

15 февраля, 16:00 Эстафета, мужчины

16 февраля, 14:45 Эстафета, женщины

18 февраля, 16:00 Масс-старт, мужчины

19 февраля, 16:00 Масс-старт, женщины

СНОУБОРД (время новосибирское)

9 февраля. 10.00 Сноуборд-кросс (женщины) – квалификация

9 февраля. 13.30 Сноуборд-кросс (женщины) – 1/8 финала и далее до финала

12 февраля 09.00 Сноуборд-кросс (смешанные команды) – до финала

БОБСЛЕЙ (время новосибирское)

14 февраля. 19.05 Экипажи-двойки (мужчины) – 1,2 заезды (квалификация)

15 февраля. 19.15 Экипажи-двойки (мужчины) – 3,4 заезды (финал)

19 февраля. 08.30 Экипажи-четверки (мужчины) – 1,2 заезды (квалификация)

20 февраля. 08.30 Экипажи-четверки (мужчины) – 3,4 заезды (финал)

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