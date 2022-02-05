Программа Олимпиады-2022 в Пекине – полное расписание соревнований

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года. Спортсмены из 92 стран разыграют 109 комплектов медалей. ТВ-трансляции из Китая покажут федеральные каналы: Первый, «Россия-1» и «Матч ТВ». Полное расписание соревнований – в материале Сиб.фм.
Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт в пятницу, 4 февраля, а церемония закрытия – в воскресенье, 20 февраля. Сборная России вновь будет выступать без гимна и флага страны из-за санкций ВАДА. Трансляции церемоний открытия и закрытия Олимпиад делят между собой по очереди два главных телеканала России. Открытие Игр транслирует Первый канал, а закрытие 20 февраля покажут на «России-1».
Полное расписание Олимпийский игр по московскому времени:
4 февраля, пятница
- 05:02 Фигурное катание (командные соревнования, мужчины, короткая программа)
- 06:41 Фигурное катание (командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец)
- 08:22 Фигурное катание (командные соревнования, пары, короткая программа)
5 февраля, суббота
- 10:45 Лыжные гонки (женщины, скиатлон, 15 км)
- 11:30 Конькобежный спорт (женщины, 3000 м)
- 12:00 Биатлон (смешанная эстафета 4х6 км)
- 14:35 Прыжки на лыжах с трамплина (женщины, нормальный трамплин). Финал
- 15:40 Фристайл (мужчины, могул). Финал 3
- 16:26 Шорт-трек (смешанная эстафета 2000 м). Финал А
6 февраля, воскресенье
- 04:30 Сноуборд (женщины, слоупстайл). Финал
- 04:37 Фигурное катание (командные соревнования, женщины, короткая программа)
- 06:00 Горнолыжный спорт (мужчины, скоростной спуск)
- 06:57 Фигурное катание (командные соревнования, мужчины, произвольная программа)
- 10:00 Лыжные гонки (мужчины, скиатлон, 30 км)
- 11:30 Конькобежный спорт (мужчины, 5000 м)
- 15:00 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, нормальный трамплин). Финал
- 15:40 Фристайл (женщины, могул). Финал 3
- 16:15 Санный спорт (мужчины, одиночки). 4-й заезд
7 февраля, понедельник
- 04:22 Фигурное катание (командные соревнования, пары, произвольная программа)
- 05:36 Фигурное катание (командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец)
- 06:42 Фигурное катание (командные соревнования, женщины, произвольная программа)
- 07:00 Сноуборд (мужчины, слоупстайл). Финал
- 08:45 Горнолыжный спорт (женщины, гигантский слалом). 2-я попытка
- 11:30 Конькобежный спорт (женщины, 1500 м)
- 12:00 Биатлон (женщины, индивидуальная гонка, 15 км)
- 15:46 Шорт-трек (женщины, 500 м). Финал A
- 15:51 Прыжки на лыжах с трамплина (смешанные командные соревнования). Финал
- 15:58 Шорт-трек (мужчины, 1000 м). Финал A
8 февраля, вторник
- 04:22 Фигурное катание (мужчины, короткая программа)
- 05:00 Фристайл (женщины, биг-эйр). Финал
- 06:00 Горнолыжный спорт (мужчины, супергигант)
- 09:05 Керлинг (смешанные пары). Матч за бронзовые награды
- 10:36 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Малый финал
- 10:41 Сноуборд (женщины, параллельный гигантский слалом). Большой финал
- 10:43 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Малый финал
- 10:48 Сноуборд (мужчины, параллельный гигантский слалом). Большой финал
- 11:30 Биатлон (мужчины, индивидуальная гонка, 20 км)
- 13:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1500 м)
- 14:47 Лыжные гонки (женщины, спринт, свободный стиль). Финал
- 15:00 Лыжные гонки (мужчины, спринт, свободный стиль). Финал
- 15:05 Керлинг (смешанные пары). Финал
- 16:35 Санный спорт (женщины, одиночки). 4-й заезд
9 февраля, среда
- 06:00 Фристайл (мужчины, биг-эйр). Финал
- 08:45 Горнолыжный спорт (женщины, слалом). 2-я попытка
- 10:50 Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс). Большой финал
- 14:00 Лыжное двоеборье (нормальный трамплин + 10 км, гонка)
- 16:20 Шорт-трек (мужчины, 1500 м). Финал A
- 16:35 Санный спорт (мужчины, двойки). 2-й заезд
10 февраля, четверг
- 04:30 Сноуборд (женщины, хафпайп). Финал
- 04:37 Фигурное катание (мужчины, произвольная программа)
- 09:15 Горнолыжный спорт (мужчины, комбинация, слалом)
- 10:00 Лыжные гонки (женщины, 10 км, классический стиль)
- 10:20 Сноуборд (мужчины, сноуборд-кросс). Большой финал
- 14:50 Фристайл (смешанные команды, акробатика). Финал 2
- 15:00 Конькобежный спорт (женщины, 5000 м)
- 16:30 Санный спорт (смешанная эстафета)
11 февраля, пятница
- 04:30 Сноуборд (мужчины, хафпайп). Финал
- 06:00 Горнолыжный спорт (женщины, супергигант)
- 10:00 Лыжные гонки (мужчины, 15 км, классический стиль)
- 11:00 Конькобежный спорт, мужчины, 10000 м)
- 12:00 Биатлон (женщины, спринт 7,5 км)
- 15:43 Шорт-трек (женщины, 1000 м). Финал A
- 16:55 Скелетон (мужчины). 4-й заезд
12 февраля, суббота
- 05:55 Сноуборд (смешанные команды, сноуборд-кросс). Большой финал
- 10:30 Лыжные гонки (женщины, эстафета 4x5 км)
- 11:53 Конькобежный спорт (мужчины, 500 м)
- 12:00 Биатлон (мужчины, спринт, 10 км)
- 14:07 Фигурное катание (танцы на льду, ритм-танец)
- 15:00 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, большой трамплин). Финал
- 16:55 Скелетон (женщины). 4-й заезд
13 февраля, воскресенье
- 08:45 Горнолыжный спорт (мужчины, гигантский слалом). 2-я попытка
- 10:00 Лыжные гонки (мужчины, эстафета 4х10 км)
- 12:00 Биатлон (женщины, гонка преследования, 10 км)
- 13:45 Биатлон (мужчины, гонка преследования, 12,5 км)
- 14:44 Шорт-трек (женщины, эстафета 3000 м). Финал A
- 15:14 Шорт-трек (мужчины, 500 м). Финал A
- 16:56 Конькобежный спорт (женщины, 500 м)
14 февраля, понедельник
- 04:22 Фигурное катание (танцы на льду, произвольный танец)
- 04:30 Фристайл (женщины, слоупстайл). Финал
- 06:00 Бобслей (женщины, монобоб). 4-й заезд
- 15:00 Фристайл (женщины, акробатика). Финал 2
- 15:06 Прыжки на лыжах с трамплина (мужчины, командные соревнования). Финал
15 февраля, вторник
- 04:30 Сноуборд (женщины, биг-эйр). Финал
- 04:30 Фристайл (мужчины, слоупстайл). Финал
- 06:00 Горнолыжный спорт (женщины, скоростной спуск)
- 08:00 Сноуборд (мужчины, биг-эйр). Финал
- 11:22 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал B
- 11:28 Конькобежный спорт (женщины, командная гонка преследования). Финал A
- 11:41 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал B
- 11:47 Конькобежный спорт (мужчины, командная гонка преследования). Финал A
- 12:00 Биатлон (мужчины, эстафета 4x7,5 км)
- 13:08 Фигурное катание (женщины, короткая программа)
- 14:00 Лыжное двоеборье (большой трамплин + 10 км, гонка)
- 16:50 Бобслей (мужчины, двойки). 4-й заезд
16 февраля, среда
- 08:45 Горнолыжный спорт (мужчины, слалом). 2-я попытка
- 10:45 Биатлон (женщины, эстафета 4x6 км)
- 14:00 Лыжные гонки (женщины, командный спринт, классический стиль). Финал
- 14:30 Лыжные гонки (мужчины, командный спринт, классический стиль). Финал
- 14:30 Хоккей (женщины). Матч за бронзовые награды
- 15:00 Фристайл (мужчины, акробатика). Финал 2
- 15:44 Шорт-трек (мужчины, эстафета 5000 м). Финал A
- 16:18 Шорт-трек (женщины, 1500 м). Финал A
17 февраля, четверг
- 07:10 Хоккей (женщины, финал)
- 09:00 Горнолыжный спорт (женщины, комбинация, слалом)
- 10:20 Фристайл (женщины, ски-кросс). Большой финал
- 11:30 Конькобежный спорт (женщины, 1000 м)
- 13:08 Фигурное катание (женщины, произвольная программа)
- 14:00 Лыжное двоеборье (командные соревнования, эстафета 4х5 км)
18 февраля, пятница
- 04:30 Фристайл (женщины, ски-хафпайп). Финал
- 09:05 Керлинг (мужчины). Матч за бронзовые награды
- 11:05 Фристайл (мужчины, ски-кросс). Большой финал
- 11:30 Конькобежный спорт (мужчины, 1000 м)
- 12:00 Биатлон (мужчины, масс-старт, 15 км)
- 13:38 Фигурное катание (пары, короткая программа)
19 февраля, суббота
- 04:30 Фристайл (мужчины, ски-хафпайп). Финал
- 07:37 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Малый финал
- 07:46 Горнолыжный спорт (командные соревнования). Большой финал
- 09:00 Лыжные гонки (мужчины, масс-старт, 50 км, свободный стиль)
- 09:05 Керлинг (мужчины). Финал
- 11:30 Конькобежный спорт (мужчины, масс-старт). Финал
- 12:00 Биатлон (женщины, масс-старт, 12,5 км)
- 12:00 Конькобежный спорт (женщины, масс-старт). Финал
- 14:08 Фигурное катание (пары, произвольная программа)
- 15:05 Керлинг (женщины). Матч за бронзовые награды
- 16:10 Хоккей (мужчины). Матч за бронзовые награды
- 16:30 Бобслей (женщины, двойки). 4-й заезд
20 февраля, воскресенье
- 04:05 Керлинг (женщины). Финал
- 06:20 Бобслей (мужчины, четверки). 4-й заезд
- 07:00 Фигурное катание (показательные выступления)
- 07:10 Хоккей (мужчины). Финал
- 09:30 Лыжные гонки (женщины, масс-старт, 30 км, свободный стиль)
- 15:00 Церемония закрытия
Напомним, что в окончательную заявку сборной России вошли 4 новосибирских спортсмена – Мария Васильцова (сноуборд), Евгения Буртасова, Даниил Серохвостов (биатлон) и Михаил Мордасов (бобслей).
Расписание соревнований, в которых могут принять участие новосибирские атлеты:
БИАТЛОН (время новосибирское)
- 7 февраля, 16:00 Индивидуальная гонка, женщины
- 8 февраля, 15:30 Индивидуальная гонка, мужчины
- 11 февраля, 16:00 Спринт, женщины
- 12 февраля, 16:00 Спринт, мужчины
- 13 февраля, 16:00 Пасьют, женщины
- 13 февраля, 17:45 Пасьют, мужчины
- 15 февраля, 16:00 Эстафета, мужчины
- 16 февраля, 14:45 Эстафета, женщины
- 18 февраля, 16:00 Масс-старт, мужчины
- 19 февраля, 16:00 Масс-старт, женщины
СНОУБОРД (время новосибирское)
- 9 февраля. 10.00 Сноуборд-кросс (женщины) – квалификация
- 9 февраля. 13.30 Сноуборд-кросс (женщины) – 1/8 финала и далее до финала
- 12 февраля 09.00 Сноуборд-кросс (смешанные команды) – до финала
БОБСЛЕЙ (время новосибирское)
- 14 февраля. 19.05 Экипажи-двойки (мужчины) – 1,2 заезды (квалификация)
- 15 февраля. 19.15 Экипажи-двойки (мужчины) – 3,4 заезды (финал)
- 19 февраля. 08.30 Экипажи-четверки (мужчины) – 1,2 заезды (квалификация)
- 20 февраля. 08.30 Экипажи-четверки (мужчины) – 3,4 заезды (финал)
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