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Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую
Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую

Фото: Сиб.фм

Врачи выяснили, что признаки нового штамма «омикрон» схожи с симптомами сезонной ОРВИ. Среди них – температура выше 38 градусов, головные боли, слабость и першение в горле. Специалисты рекомендуют не рисковать своим здоровьем и при появлении всех этих признаков вызвать врача для получения консультации.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Калининградской области предупреждало об опасности стремительного распространения нового штамма коронавируса – «омикрон».

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 2

«Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта». Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования», – сказано на официальном сайте ведомства.

Симптомы новой мутации коронавируса мало отличаются от признаков сезонной ОРВИ.

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 3

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 4

Другим отличительным признаком «омикрон»-штамма от других разновидностей ковида может быть царапающее ощущение в горле.

«Пациент сообщил, что испытывает не совсем боль в горле – скорее першение, царапанье. Он назвал это чувство «колючим», – сообщала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 5

Большинство пациентов переносят заболевание в лёгкой форме. Однако особенности новой мутации вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, уточняет Роспотребнадзор.

Врачи надеются, что уровень смертности от COVID-19 заражённых «омикроном» будет ниже, чем от варианта «дельта».

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 6

«Трудно найти такой путь эволюции для варианта «дельта», при котором он будет ещё более агрессивным. И более сильного варианта уже не должно быть», – рассказал в интервью РБК известный вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Те, кто прошёл иммунизацию или переболел коронавирусом, могут заразиться новым штаммом «омикрон», но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция.

Фото Сколько держится температура при «омикроне»: топ-5 симптомов, при которых нужно вызывать скорую 7

Ранее Сиб.фм писал о том, что врачи рассказали об отвратительном кожном симптоме «омикрона». Чем лечить «омикрон» в домашних условиях – памятка Минздрава, а также можно ли сбивать температуру при «омикроне», рассказал врач.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
скорая помощь
Роспотребнадзор
коронавирус
симптомы
вакцинация
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