Топ-менеджера из Новосибирска оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплат на 46 миллионов

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

В Новосибирске суд вынес решение по делу генерального директора ООО «Восточная мостостроительная компания», который задолжал рабочим более 46 миллионов рублей.

Гендиректора «Восточной мостостроительной компании» оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыплату зарплату своим сотрудникам. По версии следствия, в период с сентября 2019 года по март 2020-го топ-менеджер не выплатил заработанные деньги 204 официально трудоустроенным работникам на общую сумму более 46 миллионов рублей.

«При этом на расчетных счетах компании имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности, однако они расходовались на иные нужды (оплата услуг, расчеты с контрагентами)», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Уголовное дело было рассмотрено в суде, который постановил оштрафовать гендиректора на 100 тысяч рублей. Отмечается, что осужденный уже частично возместил потерпевшим причиненный материальный вред.

Напомним, ранее новосибирцы назвали желаемый размер зарплаты.