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В Новосибирск прибыл новый троллейбус «Горожанин» из Уфы, собранный на базе белорусского МАЗа.

В Новосибирск привезли новый троллейбус «Горожанин» из Уфы. Видео с новым для Новосибирска троллейбусом опубликовано в соцсетях.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с новым для Новосибирска общественным транспортом – троллейбусом «Горожанин» из Уфы. Машину собрали на базе белорусского МАЗа с применением электрооборудования новосибирского производства.

В салоне троллейбусов такого типа есть ЖК-табло, на котором отображается информация о текущей поездке, а также гнезда для USB-зарядки. Троллейбус оснащен батареей, которая позволяет ему проезжать свыше 40 километров автономно от контактной сети. Выставочный образец Уфимский трамвайно-троллейбусный завод передал Новосибирску на несколько месяцев. В течение ближайшего времени его будут тестировать на маршруте № 23.