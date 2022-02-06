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Медальный зачёт на Олимпиаде в Пекине 6 февраля - сколько медалей у России

Фото Медальный зачёт на Олимпиаде в Пекине 6 февраля - сколько медалей у России
Фото Медальный зачёт на Олимпиаде в Пекине 6 февраля - сколько медалей у России

Фото с официального сайта ОКР

В медальном зачёте на Олимпиаде в Пекине Олимпийский комитет России занимает третье место.

В Пекине проходят XXIV Олимпийские зимние игры 2022 года. Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт в пятницу, 4 февраля.

За три дня ОКР (Олимпийская сборная России) в медальном зачёте занимает третье место, с одним золотом. В зачёте лидирует сборная Норвегии, на втором месте Швеции — у этих стран по две золотые медали.

Золотую медаль России принёс Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон. Серебро завоевали Денис Спицов и Наталья Непряева, выступающие также на лыжных гонках. Бронзу завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов в биатлоне, смешанная эстафета.

Вместо национального флага на спортивных стадионах Пекина будет развеваться флаг ОКР, а вместо гимна прозвучит музыка Чайковского. Причина «отсутствия» России на Олимпийских играх такая же, как в Пхёнчхане-2018 и Токио-2020 — нарушение Россией антидопинговых правил.

Талисман Игр – панда Бин Дунь Дунь. Олимпийская панда одета в костюм изо льда, который напоминает космический скафандр, что символизирует связь с новыми технологиями и безграничность возможностей. Сердечко на лапе талисмана символизирует гостеприимство Китая.

Напомним, кто из хоккеистов новосибирской «Сибири» поедет на Олимпиаду и в составе каких сборных.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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