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В Новосибирске основателю «АСТ-54» Полищуку разбили лобовое стекло в машине

Фото В Новосибирске основателю «АСТ-54» Полищуку разбили лобовое стекло в машине
Фото В Новосибирске основателю «АСТ-54» Полищуку разбили лобовое стекло в машине

Фото и видео из публикации «АСТ-54»

Повреждение автомобиля обнаружилось после разбора ДТП, в которое Виталий Полищук попал 4 февраля.

5 февраля основатель новосибирского сообщества «АСТ-54» прибыл в ГИБДД на Станционной, 24/1, чтобы разобраться в аварии, которая произошла 4 февраля.

В этот день на перекрёстке на Ипподромской столкнулись машина Полищука и внедорожник Suzuki Jimny. Водитель автомобиля утверждала, что она двигалась по прямой, не меняя траектории. Виталий Полищук предположил, что в случае такого направления Suzuki Jimny врезалась бы в сугроб и забор. Чтобы разобраться в ситуации, администратор «АСТ-54» запросил дополнительную видеозапись с камер наблюдения. Инспектор ГИБДД ходатайство удовлетворил.

После завершения разбора ДТП Виталий Полищук вернулся к своей машине, которая была припаркована напротив полка ГИБДД, и обнаружил повреждение лобового стекла.

Фото В Новосибирске основателю «АСТ-54» Полищуку разбили лобовое стекло в машине 2

Каким образом автомобилю был нанесён ущерб, на данный момент остаётся неизвестным — полиция не обнаружила на месте происшествия орудие преступления. Основатель «АСТ-54» написал заявление в полицию, также произошедшее было освещено в самом сообществе.

Подписчики эмоционально отреагировали на публикацию, описывающую эти события. Некоторые посчитали, что это не больше чем хайп, и призвали Виталия Полищука не использовать группу в личных целях. Нашлись и те, кто встали на защиту администратора паблика.

«Ситуация не однозначная, за стекло обидно, поведение после дтп не красивое», «Все вы на него подписаны, смакуете последние новости. Ноооо... поливаете грязью человека, создавшего его», «Через неделю будет видос с рекламой автомастеркой. Хайп по всем группам уже прошёл», — такие комментарии оставили пользователи под публикацией о происшествии (Орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Напомним, летом 2021 года Сиб.фм рассказывал об избиении администратора «АСТ-54» в Алтайском крае.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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