В Новосибирске полицейские поймали интернет-мошенника, который разводил покупателей автозапчастей

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирец придумал мошеннический бизнес с липовой продажей автозапчастей — ему удалось обмануть людей из Краснодарского края, Москвы и Кемерово.

Новосибирские полицейские разоблачили интернет-мошенника, который получал деньги за автомобильные запчасти и пропадал. Мужчине удалось обмануть жителей нескольких регионов.

По версии следствия, 26-летний житель Новосибирска размещал объявления о продаже автозапчастей. Когда с ним связывались покупатели, мужчина просил перевести ему деньги на электронный кошелёк, после чего переставал отвечать на звонки. Товар, конечно же, никто и не думал отправлять пострадавшим. В то время как подозреваемый обналичивал поступившие деньги и распоряжался ими по своему усмотрению.

"В квартире подозреваемого полицейские изъяли несколько сотовых телефонов, сим-карты различных операторов, банковские карты, а также ноутбук", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Уже установлена причастность задержанного к четырём преступлениям в отношении жителей Краснодарского края, Московской и Кемеровской областей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, сам подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее никаких проблем с законом у мужчины не было.