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общество

Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах
Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах

Фото: Сиб.фм

Теперь получить QR-код смогут не только привитые граждане. Тем, у кого был положительный ПЦР-тест на COVID-19, будет выдан сертификат на год, и на полгода, если у вас присутствуют антитела к коронавирусу.

Такое решение урегулирует проблему многих граждан с наличием цифрового кода, который в период пандемии даёт возможность посетить рестораны и учреждения культуры. По словам Татьяны Голиковой, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года сдавали ПЦР-тест на коронавирус и у которых он был положительным.

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах 2

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут сдав сегодня тест на антитела», – заявила вице-премьер.

Помимо этого, сертификат на полгода получат те, кто не болел коронавирусом, но мог перенести его бессимптомно.

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах 3

«Таким гражданам сертификат выдаётся только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», – уточнила Голикова. Она рекомендовала им через полгода всё-таки сделать прививку.

Работа по запуску системы QR-кодов на «Госуслугах» активно ведётся Минздравом РФ, Роспотребнадзором и Минцифры РФ.

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах 4

«Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления Правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», – рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия-24».

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах 5

Чтобы получить QR-код по антителам, нужно выполнить следующие действия:

  • сдаём тест на антитела;
  • получаем результаты исследования;
  • обращаемся к лечащему врачу для регистрации результатов теста на антитела;
  • спустя 1-3 дня заходим в личный кабинет на портале «Госуслуги»;
  • переходим на вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;
  • скачиваем готовый QR-код.

Фото Все симптомы «омикрона» при отрицательном тесте на СOVID-19: дадут ли QR-код при высоких антителах 6

В случае если информация о результатах исследования на антитела не поступила из медицинской организации в положенный срок, гражданин имеет право подать жалобу. На время рассмотрения претензии ему выдают временный QR-код, срок действия которого ограничен двумя неделями. Та же инструкция подойдёт и для получения QR-кода по результатам ПЦР-теста.

Ранее Сиб.фм писал о том, что инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты у больных COVID-19. Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса, а также какая вакцина «Спутник V» или «Спутник Лайт» защитит от штамма «омикрон».

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
вакцина
коронавирус
антитела
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