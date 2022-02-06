Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022, Турнир Большого шлема по боксу и ММА, мировой тур по лёгкой атлетике: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 6 февраля

05:50 Олимпийские игры. Пекин-2022. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины
07:25 Олимпийские игры. Пекин-2022. Сноубординг. Слоупстайл. Мужчины. Квалификация
09:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Канада — Чехия
09:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Италия — Китай
09:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Австралия — Швейцария
09:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Норвегия — Швеция
11:25 Олимпийские игры. Пекин-2022. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
11:35 Олимпийские игры. Пекин-2022. Хоккей. Женщины. Китай — Япония
12:55 Олимпийские игры. Пекин-2022. Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация 2
13:55 Олимпийские игры. Пекин-2022. Прыжки с трамплина. К95. Мужчины. Финал
14:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. XXIV Зимние Олимпийские игры on-line
14:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд — Спарта
14:25 Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчины. 3-я попытка
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. Аталанта — Кальяри
14:25 Олимпийские игры. Пекин-2022. Фристайл. Могул. Женщины. Финал
14:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. Ливерпуль — Кардифф Сити
14:55 Футбол. Чемпионат Франции. Лорьян — Ланс
15:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Канада — Австралия
15:00 Олимпийские игры. Пекин-2022. Керлинг. Смешанные пары. Швейцария — США
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Дармштадт — Гамбург
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Динамо Дрезден — Ганза
15:25 Футбол. Вторая Бундеслига. Хольштайн Киль — Фортуна
15:55 Футбол. Чемпионат Греции. АЕК — Аполлон Смирнис
16:05 Олимпийские игры. Пекин-2022. Хоккей. Женщины. Швейцария — США
16:10 Олимпийские игры. Пекин-2022. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка
16:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Матч за 3-е место. Испания — Украина
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. Венеция — Наполи
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. Ницца — Клермон
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. Болонья — Эмполи
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. Сампдория — Сассуоло
16:55 Футбол. Чемпионат Франции. Реймс — Бордо
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Дортмунд — Байер
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА — Дьер
18:10 Футбол. Чемпионат Греции. Ионикос — Олимпиакос
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Аякс — Хераклес
18:55 Бокс/MMA. Дзюдо. Турнир Большого шлема
18:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. Рейнджерс — Хартс
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. Ноттингем Форест — Лестер
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Финал. Россия — Португалия
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. Вольфсбург — Гройтер Фюрт
19:55 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Удинезе — Торино
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. Арока — Порту
21:25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. Борнмут — Борэм Вуд
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус — Верона
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. Лилль — ПСЖ
23:25 Футбол. Чемпионат Португалии. Спортинг — Фамаликан