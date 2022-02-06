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Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля

Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля
Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля

Фото с сайта pexels.com

Провести первые выходные февраля дома, набираясь сил перед новой рабочей неделей — один из самых подходящих вариантов. А чтобы время прошло не только уютно, но и полезно, поможет телепрограмма на Сиб.фм — в ней самые увлекательные фильмы, шоу и трансляции на 6 февраля.

Первый канал

09:20 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:10 Видели видео?
12:40 Страна советов. Забытые вождиФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 2
13:50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км + 15 км. Скиатлон
15:40 Страна советов. Забытые вождиФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 3
17:45 Концерт Максима Галкина
19:10 Две звезды. Отцы и дети
21:00 Время
22:00 ХрустальныйФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 4

Россия 1

08:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
10:05 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
11:40 Вести
11:55 Петросян-шоу (Выпуск от 06.02.2022)
13:35 Девять жизней
17:50 Танцы со звездами (Выпуск от 06.02.2022)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

ТНТ

09:00 Перезагрузка (490-я серия)
09:35 СашаТаня (29-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 5
09:59 СашаТаня (30-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 6
10:30 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 2-й)
12:04 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 3-й)
13:39 Отряд самоубийцФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 7
15:59 Хищные птицы: Потрясающая история Харли КвиннФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 8
18:09 Голодные игрыФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 9
21:00 Камеди Клаб (725-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 10
21:59 Камеди Клаб (726-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 11
23:00 Stand Up (10-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 12

НТВ

10:00 Сегодня
10:20 Первая передачаФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 13
11:00 Чудо техникиФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 14
12:00 Дачный ответФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 15
13:00 НашПотребНадзорФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 16
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 17
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 18
18:00 Новые русские сенсацииФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 19
19:00 Итоги недели с Ирадой ЗейналовойФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 20
20:10 Звезды сошлисьФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 21
21:40 Основано на реальных событиях

ТВ-Ц

10:00 Знак качества (Фарш)
10:55 Страна чудес
11:30 События
11:50 Версия полковника ЗоринаФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 22
13:40 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:05 Актерские драмы (У роли в плену)
15:55 Хроники московского быта (Жены секс-символов)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 23
16:50 Прощание (Юрий Яковлев)
17:40 ЛишнийФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 24
21:45 Улыбка лисаФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 25

РЕН-ТВ

09:20 Бросок кобрыФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 26
11:40 G.I. Joe: Бросок кобры 2Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 27
13:50 Ведьмина гораФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 28
15:50 Джуманджи: Зов джунглейФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 29
18:05 Джуманджи: Новый уровеньФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 30
20:30 Хроники хищных городовФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 31
23:00 Добров в эфире
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

Пятница

09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)
10:10 Приключения ПаддингтонаФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 32
12:00 Приключения Паддингтона 2Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 33
14:00 Щелкунчик и четыре королевстваФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 34
15:40 На ножах (Сочи. Искра)
16:50 На ножах (Королев. Садко)
17:50 На ножах (Basement)
18:50 На ножах (Москва. Валисоти)
20:00 На ножах (Ярославль. Хлеб-Соль)
21:00 На ножах (Щелково. Арабика)
22:00 На ножах (Калининград. Терраса)
23:00 На ножах (Астрахань. Дворик)
23:10 На ножах (Астрахань. Дворик)
23:20 Шерлок (Последнее дело)
23:50 Секретный миллионер (Владимир Маринович)

Чё!

09:00 Утилизатор (8-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 35
09:30 Утилизатор (5-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 36
10:00 Утилизатор (Омск)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 37
10:30 Утилизатор (30-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 38
11:05 Утилизатор (Старый Оскол)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 39
11:35 Утилизатор (13-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 40
12:05 Улетное видео (29-я серия)
12:35 Улетное видео (6-я серия)
13:05 Улетное видео (20-я серия)
14:05 +100500 (42-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 41
14:30 +100500 (15-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 42
15:05 +100500 (44-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 43
15:30 +100500 (17-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 44
16:05 +100500 (21-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 45
16:35 +100500 (21-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 46
17:05 Улетное видео (12-я серия)
17:30 Улетное видео (24-я серия)
18:05 Улетное видео (20-я серия)
18:30 Улетное видео (8-я серия)
19:30 Улетное видео (49-я серия)
20:05 Улетное видео (50-я серия)
20:30 Улетное видео (51-я серия)
21:05 +100500 (48-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 47
21:30 +100500 (15-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 48
22:00 +100500 (5-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 49
22:30 +100500 (33-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 50
23:00 +100500 (36-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 51
23:30 IТопчик (1-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 52

Ю

09:15 Беременна в 16 (Анастасия, Тверь)
10:55 Беременна в 16 (Екатерина, Красноармейск)
12:25 Беременна в 16 (Ева, д. Кондратово, Пермский край)
14:00 Дорогая, я забил (6-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 53
15:35 Дорогая, я забил (7-я серия)Фото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 54
17:00 Папа попал (Семья Петрущак)
20:00 Папа попал (Семья Трискиба)
22:00 Дом-2 (20-я серия)
23:00 Дом-2 (21-я серия)

Культура

10:05 Мы — грамотеи!
10:50 МетельФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 55
12:05 Больше, чем любовь (Владимир Басов и Валентина Титова)
12:45 Письма из провинции (Самара)
13:15 Диалоги о животных (Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо")
14:00 Невский Ковчег. Теория невозможного (Георгий Пионтек)
14:30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным (Поэзия Владимира Высоцкого)
15:10 Архиважно (Центр современного искусства "Винзавод". Москва)
15:40 Сильная жараФото Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля 56
17:10 Пешком. Другое дело (Павел Флоренский)
17:40 Линия жизни (К 60-летию Виктора Ракова)
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Из жизни отдыхающих
21:30 Майерлинг
23:55 Исчезнувшая Банни Лейк

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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