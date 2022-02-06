Зимние Олимпийские игры в Пекине, «Отряд самоубийц», «Приключения Паддингтона» : что посмотреть по ТВ 6 февраля

Провести первые выходные февраля дома, набираясь сил перед новой рабочей неделей — один из самых подходящих вариантов. А чтобы время прошло не только уютно, но и полезно, поможет телепрограмма на Сиб.фм — в ней самые увлекательные фильмы, шоу и трансляции на 6 февраля.
Первый канал
12:40 Страна советов. Забытые вожди
13:50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км + 15 км. Скиатлон
15:40 Страна советов. Забытые вожди
17:45 Концерт Максима Галкина
19:10 Две звезды. Отцы и дети
22:00 Хрустальный
Россия 1
08:30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
10:05 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
11:55 Петросян-шоу (Выпуск от 06.02.2022)
17:50 Танцы со звездами (Выпуск от 06.02.2022)
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
ТНТ
09:00 Перезагрузка (490-я серия)
09:35 СашаТаня (29-я серия)
09:59 СашаТаня (30-я серия)
10:30 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 2-й)
12:04 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 3-й)
13:39 Отряд самоубийц
15:59 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
18:09 Голодные игры
21:00 Камеди Клаб (725-я серия)
21:59 Камеди Клаб (726-я серия)
23:00 Stand Up (10-я серия)
НТВ
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
15:00 Следствие вели...
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Звезды сошлись
21:40 Основано на реальных событиях
ТВ-Ц
10:00 Знак качества (Фарш)
11:50 Версия полковника Зорина
15:05 Актерские драмы (У роли в плену)
15:55 Хроники московского быта (Жены секс-символов)
16:50 Прощание (Юрий Яковлев)
17:40 Лишний
21:45 Улыбка лиса
РЕН-ТВ
09:20 Бросок кобры
11:40 G.I. Joe: Бросок кобры 2
13:50 Ведьмина гора
15:50 Джуманджи: Зов джунглей
18:05 Джуманджи: Новый уровень
20:30 Хроники хищных городов
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
Пятница
09:00 Орел и Решка. Земляне (Неизданное 2)
10:10 Приключения Паддингтона
12:00 Приключения Паддингтона 2
14:00 Щелкунчик и четыре королевства
15:40 На ножах (Сочи. Искра)
16:50 На ножах (Королев. Садко)
17:50 На ножах (Basement)
18:50 На ножах (Москва. Валисоти)
20:00 На ножах (Ярославль. Хлеб-Соль)
21:00 На ножах (Щелково. Арабика)
22:00 На ножах (Калининград. Терраса)
23:00 На ножах (Астрахань. Дворик)
23:10 На ножах (Астрахань. Дворик)
23:20 Шерлок (Последнее дело)
23:50 Секретный миллионер (Владимир Маринович)
Чё!
09:00 Утилизатор (8-я серия)
09:30 Утилизатор (5-я серия)
10:00 Утилизатор (Омск)
10:30 Утилизатор (30-я серия)
11:05 Утилизатор (Старый Оскол)
11:35 Утилизатор (13-я серия)
12:05 Улетное видео (29-я серия)
12:35 Улетное видео (6-я серия)
13:05 Улетное видео (20-я серия)
14:05 +100500 (42-я серия)
14:30 +100500 (15-я серия)
15:05 +100500 (44-я серия)
15:30 +100500 (17-я серия)
16:05 +100500 (21-я серия)
16:35 +100500 (21-я серия)
17:05 Улетное видео (12-я серия)
17:30 Улетное видео (24-я серия)
18:05 Улетное видео (20-я серия)
18:30 Улетное видео (8-я серия)
19:30 Улетное видео (49-я серия)
20:05 Улетное видео (50-я серия)
20:30 Улетное видео (51-я серия)
21:05 +100500 (48-я серия)
21:30 +100500 (15-я серия)
22:00 +100500 (5-я серия)
22:30 +100500 (33-я серия)
23:00 +100500 (36-я серия)
23:30 IТопчик (1-я серия)
Ю
09:15 Беременна в 16 (Анастасия, Тверь)
10:55 Беременна в 16 (Екатерина, Красноармейск)
12:25 Беременна в 16 (Ева, д. Кондратово, Пермский край)
14:00 Дорогая, я забил (6-я серия)
15:35 Дорогая, я забил (7-я серия)
17:00 Папа попал (Семья Петрущак)
20:00 Папа попал (Семья Трискиба)
Культура
10:50 Метель
12:05 Больше, чем любовь (Владимир Басов и Валентина Титова)
12:45 Письма из провинции (Самара)
13:15 Диалоги о животных (Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо")
14:00 Невский Ковчег. Теория невозможного (Георгий Пионтек)
14:30 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным (Поэзия Владимира Высоцкого)
15:10 Архиважно (Центр современного искусства "Винзавод". Москва)
15:40 Сильная жара
17:10 Пешком. Другое дело (Павел Флоренский)
17:40 Линия жизни (К 60-летию Виктора Ракова)
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Из жизни отдыхающих
23:55 Исчезнувшая Банни Лейк