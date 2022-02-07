Эксперты назвали 5 преимуществ корпоративного обучения английскому языку

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Компании, которые активно сотрудничают с иностранными компаниями, заинтересованы в том, чтобы их сотрудники владели английским языком хотя бы на начальном уровне. Во-первых, благодаря этому сервис получает импульс к развитию – любой иностранец, обратившийся за услугой, может получить качественное обслуживание. Во-вторых, в процессе переговоров с партнёрами и изучения документов сотрудники смогут самостоятельно оценить их перспективность и законность. Им не придётся обращаться за помощью к стороннему человеку, который будет переводить специфические, профессиональные понятия и фразы, а потому может допустить ошибку.

Поэтому имеет смысл организовать корпоративное обучение английскому языку, можно назвать 5 преимуществ такого подхода.

Экономическая выгода

При заказе корпоративных курсов предприятие может получить значительную экономию. Если сравнивать цену корпоративного курса с размером оплаты обучающих модулей для каждого сотрудника отдельно, вы увидите разительные отличия.

Контроль

Руководство получает инструменты для контроля обучения сотрудников. Сервис предлагает менторов и консультантов, которые следят за проведением занятий и участием в них сотрудников. Это даёт понимание не только о том, насколько усердны и способны к обучению курсанты, но и о том, насколько они мотивированы добиться успеха.

Поощрение

Участие в обучающих курсах является мощным инструментом поощрения сотрудников. При понимании необходимости знать английский лучше они могут откладывать обучение на потом ввиду загруженности на работе. Если же у них появляется возможность за счёт работодателя и в рабочее время получать новые полезные знания, это становится реальным подспорьем для карьерного роста.

Повышение эффективности

Сотрудники, которые прошли обучающие курсы и научились читать, писать, говорить на английском языке и понимать речь иностранцев, более полезны для компании с точки зрения их эффективности. Они способны без привлечения других специалистов справиться с поставленными задачами и сделать это на профессиональном высоком уровне.

Командный настрой

Одним из преимуществ корпоративного обучения английскому языку становится то, что сотрудники больше общаются друг с другом и у них появляется больше точек соприкосновения – тем для разговоров. Они могут конкурировать друг с другом, стимулируя добиваться больших успехов в обучении. Это является мощным инструментом для сплочения коллектива.