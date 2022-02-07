Глава «Права на оружие» высказался об отмене пределов самообороны

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Председатель «Права на оружие» заявил: пределы самообороны привели к тому, что множество «честных людей на нарах». Инициатива предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, не имеет отношения к оружию, заявил NEWS.ru председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. Таким образом он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы (ГД) Ярослава Нилова. Ванеев подчеркнул, что подобные рамки «очень многих людей отправили на нары».

Данная инициатива никакого отношения к оружию не имеет. Она говорит только об одном: если вы находитесь на своей территории и ваши званые и незваные гости пришли с дурными намерениями — то вы можете сопротивляться любыми методами, не озираясь на рамки, которые очень многих честных людей отправили на нары. Так называемые пределы необходимой самообороны, вот и всё. Мой дом — моя крепость, —

сказал он.

Накануне стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.